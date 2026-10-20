Besuch aus dem BMBFSFJ: Einblicke in die Arbeit von Schule Global an der Geschwister-Scholl-Schule in Solingen

Die AJA-Initiative Schule Global wird seit Oktober 2025 im Rahmen des KJP durch das BMBFSFJ gefördert. Am 13. Oktober konnte Martin Amberger, Referent für Europäische und internationale Jugendpolitik im BMBFSFJ, an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Solingen einen Einblick erhalten, wie die Initiative arbeitet und interkulturelle und diversitätsbewusste Bildung sowie internationale Begegnungen stärkt.



Die Schule ist seit 2023 Teil der Initiative. Auf dem Programm für den Besuch aus dem Ministerium standen eine Schulführung durch die Schulleitung und eine Präsentation zur Arbeit mit und durch Schule Global. Lehrkräfte, die didaktische Leitung und Schüler*innen berichteten und präsentierten dabei, welche interkulturellen, diversitätsbewussten und internationalen Aktivitäten mit Unterstützung durch Schule Global das Schulleben bereichern und prägen.



Raum für Interkulturelle Bildung



Ein Ziel der bisher dreijährigen Zusammenarbeit mit Schule Global war es, die kulturelle Vielfalt in der Klassen- und Schulgemeinschaft sichtbarer zu machen. Dies hat die Schule wörtlich genommen und den „International Room“ eingerichtet – ein Klassenzimmer, das den Horizont erweitert und zahlreichen Ergebnissen und Eindrücken der internationalen, interkulturellen Arbeit nachhaltig Sichtbarkeit und Raum verleiht.



Als weiteres Projekt hat die Schule im Anschluss an ein Netzwerktreffen das Konzept der Kulturpause von der IGS Kelsterbach, ebenfalls Schule Global, übernommen und für die Schule passend weiterentwickelt. Ziel des Projekts ist es, den Blick für kulturelle Vielfalt zu schärfen, das gegenseitige Verständnis zu fördern und miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen der „Kulturpause“ präsentierten die Praktische-Philosophie-Kurse des 9. Jahrgangs eine Ausstellung. Im Mittelpunkt standen dabei die vielfältigen Herkunftsorte, kulturellen Aspekte, Sprachen und landesspezifischen Hintergründe, die die Schulgemeinschaft prägen. Die Schüler*innen stellten entweder Hintergründe ihrer eigenen Familie oder ein Land vor, dessen Kultur sie besonders interessiert. So konnten die Besucher*innen unter anderem mehr über Syrien, Deutschland, Italien, die Ukraine, Südkorea oder Kamerun erfahren.



Ein Schüler aus Syrien berichtete im Rahmen der Präsentation, wie wichtig es für ihn war, durch die Kulturpause über diese Themen sprechen zu können, die ihm am Herzen liegen und seine Kultur ausmachen: „Ich freue mich, dass meine Kultur gesehen und wertgeschätzt wurde. Das war besonders für mich.“



Schüler*innen gestalten interkulturelles Lernen mit



Die GSS setzt auch auf das Engagement ihrer Schüler*innen und sieht darin einen ganz besonderen Wert. Nachdem eine Lehrkraft an einer Kulturtauchen-Schulung von Schule Global teilgenommen hatte, wurden Schüler*innen der Oberstufe im Rahmen eines Projektkurses zu Teamenden ausgebildet. Dabei lernten sie neben den Methoden und Grundlagen des Kulturtauchen-Workshops auch grundlegende Techniken der Moderation, Gruppenleitung und Konfliktmanagement kennen.



Anschließend führten sie den Workshop zur kulturellen Identität eigenständig im gesamten neunten Jahrgang durch. Eine echte Bereicherung sowohl für die älteren als auch die jüngeren Schüler*innen.



Dem BMBFSFJ konnte an der Schule eindrucksvoll gezeigt werden, dass Schule Global mit den zentralen Bausteinen „individuelles Coaching“ und „Netzwerk“ eine nachhaltige, ganzheitliche und individuelle Unterstützung für Schulen ist. Die Geschwister-Scholl-Schule zeigte dabei dem Besuch aus Bonn, wie aus gemeinsamen Zielen und wertvoller Teamarbeit konkrete Projekte entstehen, die Begegnung ermöglichen, Vielfalt sichtbar machen und Schüler*innen aktiv einbeziehen.

(lifePR) (