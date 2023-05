Von der Lernplattform direkt ins Digitale Medienregal großer Schulbuchverlage

Mit MNSpro Cloud Login jetzt per Single Sign On mit einem Mausklick das Digitale Schulbuch öffnen.

Ab 22. Mai 2023 bietet der Schul-IT Spezialist AixConcept aus Stolberg bei Aachen für seine MNSpro Cloud Schulen zusammen mit dem Verband Bildungsmedien ein neues Modul für digitale Schulbücher und Inhalte. Alles unter einem Dach und alles mit einem einzigen Login (Single Sign On) auf der MNSpro Cloud Plattform.



Das neue Modul Bildungslogin ermöglicht es Schulen, die MNSpro Cloud nutzen, alle digitalen Inhalte der großen Bildungsverlage wie Westermann, Cornelsen, C.C. Buchner, Helbling und Klett über den Account in der MNSpro Cloud zu organisieren und darauf zuzugreifen. Das bedeutet, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler nicht mehr mehrere Accounts und Passwörter benötigen, um auf digitale Unterrichtsmaterialien zuzugreifen.



Die Zusammenarbeit zwischen der AixConcept und Bildungslogin bietet Schulen die Möglichkeit, pädagogische Inhalte auf einfachste Weise zu nutzen, während gleichzeitig die Anzahl der Accounts und Passwörter reduziert wird und keine zusätzlichen Kosten für das Modul anfallen. Thomas Jordans, einer der Gründer der AixConcept GmbH und verantwortlich für Vertrieb und Marketing, dazu: „Dies erleichtert nicht nur den Zugang zu digitalen Materialien, sondern ist ein weiterer Beweis für das Motto von MNSpro Cloud – Eine Cloud, die alles kann. Was Schule braucht.“



Über AixConcept: Die AixConcept GmbH ist seit 2003 führender Anbieter von Schul-IT-Dienstleistungen in Deutschland. Als Experte für Schul-IT bieten wir alle Leistungen von der Bestandsaufnahme bis zur Realisierung aus einer Hand.



Über Bildungslogin: Bildungslogin ist ein Angebot der zum Verband Bildungsmedien, dem führenden Zusammenschluss professioneller Bildungsanbieter in Deutschland, gehörenden VBM Service GmbH. Das Modul Bildungslogin ermöglicht Schulen einen einfachen Zugriff auf digitale Bildungsmedien der großen fünf Bildungsverlage.