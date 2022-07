Harris erweitert sein Portfolio in der D-A-CH-Region mit der Übernahme des Schuladministrations-Softwareanbieters AixConcept GmbH

Harris, ein globaler Anbieter von Branchensoftware, erweitert sein Portfolio in der D-A-CH-Region mit der Übernahme des ganzheitlichen Schulportal-Softwareanbieters AixConcept GmbH (AIX).Mit über 19 Jahren Erfahrung bietet AIX mit MNSpro eine IT-Administrationsproduktsuite für öffentliche und private Schulen und Schulträger an, mit der diese Netzwerk, Hardwaregeräte und Nutzerprofile aufsetzen, kontrollieren, verwalten und ihren digitalen Unterricht organisieren können. Thomas Jordans, Vertriebsleiter von AIX sagt: „Mit Harris hat AixConcept ein festes Zuhause gefunden, um den eingeschlagenen Wachstumspfad in der D-A-CH Region weiter zu verfolgen, unseren Mitarbeitenden ein motivierendes Arbeitsumfeld und unseren Kund:innen langfristige Stabilität zu bieten.“Jeff Bender, CEO Harris: „Die Übernahme von AIX ermöglicht es uns, in Europa innerhalb einer unserer Kernbranchen zu wachsen, zusätzliche Lösungen anbieten zu können und unseren Kundenstamm zu erweitern. Wir freuen uns, erfahrene und talentierte Mitarbeitende in unserer Organisation willkommen zu heißen.“ Sebastian Kubsch, Director M&A, Harris D-A-CH, kommentiert: „Durch die Aufnahme von AIX in unser bestehendes Portfolio in der D-A-CH Region erweitern wir unsere Präsenz und stärken unsere Sichtbarkeit und Attraktivität für andere Eigentümer von Softwareunternehmen, die ihr Erbe bewahren und sicherstellen wollen, dass ihre Mitarbeitenden und Kund:innen für immer in guten Händen sind.“Harris erwirbt Branchensoftwareunternehmen, managt sie gut und stellt sie für die Zukunft auf. Durch Akquisitionen ist Harris von seinen Wurzeln in der Versorgungswirtschaft, Kommunalverwaltung, Bildung und Gesundheitswesen auf über 180 Unternehmen weltweit in mehr als 20 Branchen gewachsen. Harris ist ein Teil der Constellation Software Inc. (TSX: CSU), einem der weltweit aktivsten Käufer von Branchensoftwareunternehmen.Weitere Informationen zu Harris: www.harriscomputer.com Sebastian KubschDirector M&A, Harris D-A-CHTelefon: +49 172 2361921Email: skubsch@harriscomputer.com