„Kreativ genäht“, das neue TOYOTA Kreativbuch, ist mehr als ein Buch voller „nützlicher“, schöner Modelle, es ist ein kleiner Ratgeber für alle, die auch gerne ein wenig „hinter die Kulissen“ schauen möchten. Ein Buch passend zum Motto der TOYOTA Super Jeans Nähmaschinen: „simply created to make things beautiful...“



Das Toyota-Buch „Kreativ genäht“ ist im TOYOTA shop (



TOYOTA Buch

„Kreativ genäht“

Tolle Ideen aus Leder, Canvas, Jeans und Stoff

Modelle/Anleitungen/Infos

Softcover, 100 S., 17,99 Euro

„Die Nähmaschine ist eines der nützlichsten Dinge, die der Mensch erfunden hat", sagte schon Mahatma Ghandi. Im Toyota-Buch „Kreativ genäht" wurden mit ihr nicht nur nützliche Dinge, sondern vor allem Modelle voller Charme gezaubert. Schönes für Drinnen und Draußen, für jeden Tag, Modisches für die ganze Familie. Alles Modelle, die Lust zum Nachnähen machen, Sommer-Feeling inklusive – das ganze Jahr über. Inklusive auch Modellskizzen und ausführliche Anleitungen. Dazu viele nützliche Tipps rund ums Nähen. Vor allem auch zu den Specials von TOYOTA, der Power Fabriq mit Power-Leistung für die Specials unter den Stoffen wie Leder, Canvas oder auch dicke Jeansstoffe. Apropos Jeans: auch ein Thema im TOYOTA Buch „Kreativ genäht". Die Stoffe wie auch die TOYOTA Jeansmaschinen ganz speziell, weil einfach so mal bis zu zwölf Lagen Stoff nähen ist ja auch nicht jedermanns, pardon jeder Maschine, Sache.

