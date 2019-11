Airnergy schützt seine Marke „SPIROVITAL“

Nun ist es offiziell: Unter der Nummer 017887107 wurde der vom Hennefer Gesundheitsunternehmen Airnergy kreierte Name „SPIROVITAL“ beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) als europäische Unionsmarke eingetragen. Die entsprechende Urkunde erhielt Guido Bierther, Airnergy-Gründer und -Geschäftsführer, vor wenigen Tagen.Damit ist die Marke „SPIROVITAL“ für sämtliche Airnergy-Produkte zur Spirovitalisierung bzw. Spirovitaltherapie geschützt. Dies gilt z. B. für die Vitalisatoren-Modelle „Professional Plus“, „AvantGarde“, „Travel Plus“, „Basis Plus“, "Oktagon", das „Spa-Premium-Set“, "das Vital-Set-Pro" oder den „Himalaya“ – eine neue Airnergy-Energie-Atemstation der Extraklasse –, der als weltweit leistungsstärkster Vitalisator vom Unternehmen anlässlich seines 18. Geburtstags kreiert wurde und bald in limitierter Edition hergestellt wird.„Wir freuen uns sehr über die SPIROVITAL-Eintragung ins EUIPO-Register. Damit wird dieser Begriff als unser geistiges Eigentum nun auch ausgewiesen – ein für uns sehr schöner Erfolg!“, betonte Bierther.Die Bezeichnung „SPIROVITAL“ darf auf Geräten bzw. in Veröffentlichungen anderer Unternehmen bzw. Institutionen somit nicht oder nur mit einem Hinweis auf Airnergy und seine Energie-Vitalisatoren verwendet werden; dies gilt auch für alle Wörter, die mit dem Wort „SPIROVITAL“ gekoppelt sind: z. B. SPIROVITAL-Therapie, SPIROVITAL-Behandlung, SPIROVITAL-Methode oder SPIROVITAL-Erfolge.Die Spirovitalisierung, für deren Entwicklung das Unternehmen zahlreiche Preise erhielt, arbeitet ganz nach dem Vorbild der Natur. Airnergy schaltet mithilfe des Luftsauerstoffs im Zusammenspiel mit der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft (21%) und einer der natürlichen Fotosynthese nachempfundenen Methode die Atem-Atmosphäre sozusagen in einen permanent aktiven, energiereichen Zustand, den die menschliche Zelle besser verstoffwechseln und damit in Energie umwandeln kann; es bringt die eingeatmete Luft, sei es unterwegs, zu Hause oder im Büro, sozusagen auf Waldluft-Niveau. Mithilfe dieser „Spirovitalisierung“ können insbesondere Leistungsmängel ausgeglichen und Regenerationsprozesse auf natürliche und sanfte Weise aufrechterhalten und optimiert werden.Im Fitness-, Wellness-, Spa-, Sauna- und Sportbereich wird die Airnergy-Energiekur mit großem Erfolg eingesetzt und auch bei Pflege-, Rehabilitations- und Präventionsmaßnahmen leistet sie schnelle und wirksame Hilfe; in all diesen Bereichen wird sie von Gästen wie Patienten gerne angenommen.EUIPO mit Sitz in Alicante (Spanien) ist eine Agentur der Europäischen Union , die für die Eintragung der Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ein gewerbliches Schutzrecht der Europäischen Union, das dem eingetragenen Design in Deutschland ähnelt). zuständig ist. Rund 650 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. EUIPO ist gemeinnützig und finanziert sich über die Erhebung von Gebühren.Weitere Infos zu Airnergy unter www.airnerg y.de