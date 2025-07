Erfolgreicher AVA- Fütterungscontrolling-Workshop im Milchkuhbetrieb

Ein speziell ausgerichteter Workshop der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) mit der Thematik „Fütterungscontrolling“, also das Überprüfen und Kontrollieren des angebotenen Futters für die Milchkühe unter Zuhilfenahme von Leistungsparametern, wie Milchleistung, Tiergesundheit, usw., begeisterte die teilnehmenden Tierärzte, Landwirte und Berater, die aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien zum AVA-Kurs angereist waren. Zwei Tage wurde intensiv, gemeinsam auf Augenhöhe, miteinander im erfolgreichen Milchkuh-Workshop der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), mit Sitz in Steinfurt (Münsterland), diskutiert.Unter der fachlichen Leitung von, Leiter des Landwirtschaftlichen Untersuchungswesen in Niederwiesa (Sachsen), wurde angeregt intensiv über Tierfütterung, Tierleistung und die Auswirkungen auf die Tiergesundheit; zum Wohle der Tiere und des Betriebes, diskutiert.Im praktischen Teil des AVA-Workshops wurde in der Dringenburg-Milchvieh-GbR, einem Milchviehbetrieb mit rund 750 Kühen und einer Herdendurchschnittsleistung von mehr als 13.00 kg Milch pro Jahr, in Bottrop Kirchhellen evaluiert, um mittels erarbeiteter Checklisten der Teilnehmer das „Gelernte und Geübte“ direkt in der Praxis „anzuwenden“ und, vor allem, zu „üben“.Auch die den Milchviehbetrieb betreuende Tierarztpraxis von Dr. Hüting aus Hamminkeln (bei Wesel), unterstützte die Fortbildung tatkräftig durch die fachliche Begleitung der Veranstaltung.„Gucken – Denken – Tun“. So wurden die Kühe, der Stall, die Technik und natürlich das Kuhfutter entsprechend von den Teilnehmenden „begutachtet“, Notizen gemacht und später im Konferenzraum gemeinsam evaluiert.: Super gut geführt (neudeutsch: gemanagt), sehr gute Leistungen, klares hochengagiertes (junges) Management, kompetent und sehr daran interessiert, neue Ideen und Vorschläge von den Milchviehfachleuten des AVA-Workshops zu erhalten; trotzdem gab es noch Reihe nützlicher Tipps von der Workshop-Gruppe für die Herdenmanager des Milchviehbetriebes.Die Kühe des Betriebes waren sehr „menschenfreundlich“, weder scheu noch unruhig (trotz und mit den Kursteilnehmern), deutliches Zeichen einer sehr guten und stressfreien Betreuung. „Eigentlich ein Top-Betrieb“- was könnte man noch verbessern?In der Evaluation am nächsten Tag wurde dennoch das eine oder andere mit den Managern des Milchviehbetriebes besprochen, diskutiert und von den Teilnehmenden (incl. Workshopleiter Dr. Richardt) Vorschläge für mögliche „Verbesserungen“ zusammengefasst.Die gemeinsame Diskussion der unterschiedlichen Berufsgruppen, Tierärzte und Landwirte, zum und über den Betrieb war für die Teilnehmenden sehr interessant, lehrreich, und alle konnten für ihre eigenen Beratungstätigkeiten viel lernen und „Konzepte“ für ihre praktische Arbeit auf den Kuhbetrieben „mitnehmen“.AVA-Chef, selbst Agrarwissenschaftler und Fachtierarzt, sowie Workshopleiter, Dr. Wolfram Richardt, waren über das Interesse und die aktive Mitarbeit aller Workshopteilnehmer sehr angetan. Ganz besonders der Wissens- und Erfahrungsaustausch der beiden Berufsgruppen, Landwirte und Tierärzte, die sich aufgrund ihrer großen Verantwortung für die Milchviehbetrieb regelmäßig „updaten“ sollten, um ihrer beruflichen Aufgabe erfolgreich nachzukommen, stand im Vordergrund dieser AVA-Veranstaltung.Und tatsächlich gab es sehr viele neue und aktualisierte Informationen vom Futter- und Fütterungsspezialisten Dr. Richardt. Auch die neuen Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (DGE), die jetzt in die Betriebsberatungen mit einbezogen und beachtet werden müssen, wurden intensiv diskutiert. So manche „alte Lehrmeinung“ muss über den Haufen geworfen werden, denn immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Praxiserfahrungen müssen in einer modernen Beratung, bzw. der modernen tierärztlichen Bestandsbetreuung auf den Milchviehbetrieben sowohl von Tierärzten als auch von der landwirtschaftlichen Beratung Anwendung finden, um letztendlich die Ökonomie - incl. Tiergesundheit und Tierwohl -der anvertrauten Tiere des Milchviehbetriebes zu sichern.Dieses einmalige und äußerst erfolgreiche Fortbildungskonzept gemeinsamer Fortbildungen von Landwirten und Tierärzten der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) wurde mit diesem AVA-Milchviehworkshop erneut unter Beweis gestellt. Keine andere Fortbildung dieser Art bietet diese Praxisrelevanz in Verbindung mit den wissenschaftlichen Grundlagen.Jeder der Teilnehmenden betonte unter anderem, dass es wichtig sei, über die AVA-Veranstaltungen Kollegen und Kolleginnen zu informieren, damit auch alle anderen Fachleute (Tierärzte, Landwirte, Berater) auf hohem Niveau immer wieder upgedatet werden, aber auch, um dieses erfolgreiche gemeinsame AVA-Fortbildungsangebot überhaupt einmal zu „erleben“.Tierärzte und Berater waren sich einig, dass die vielen neuen fachlichen Erkenntnisse, die der Spezialist Dr. Wolfram Richardt vermittelte, in der täglichen Praxis unbedingt Anwendung finden müssen. Wie sagte der Kursleiter so treffend:AVA- Chef, Fachtierarzt und Agrarwissenschaftler Ernst-Günther Hellwig, versprach am Ende der Veranstaltung, dass er mit seinem Team, aufgrund der positiven Evaluationen der Teilnehmenden dieses Workshops, auch weiterhin solche praxisnahen Workshops und Seminare anbieten wird. Der Bedarf solcher gemeinsamen Fortbildungen sei doch sehr hoch, wie besonders die Resonanz dieser Veranstaltung zeigt.