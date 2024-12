Brandaktuell: NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA), Nr. 77, zum Download verfügbar

Die NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr. 77, eine Fachzeitschrift für Tierärztinnen, Tierärzte, und auch interessierten Produktionsbegleitern der Nutztierpraxis, beschäftigt sich schwerpunktmäßig, aber nicht nur, mit aktuellen Themen rund um die tierärztlichen Bestandsbetreuung von Rinder- und Schweinebetrieben. Das tierärztliche Ziel der Bestandsbetreuung ist die Gesunderhaltung der anvertrauten Tierherde. Der Beruf des Nutztier-Veterinärs hat sich zum „Gesundheitsmanager“ eines landwirtschaftlichen Betriebes gewandelt. Diese so genannte Präventivtiermedizin dient der Tiergesundheit auf hohem Niveau, dem Tierschutz, dem Tierwohl und natürlich auch dem Verbraucherschutz, derweil Arzneimittel nur noch auf sehr geringem Niveau zum Einsatz bei kranken Nutztieren kommen.AVA-Gründer und Leiter, Ernst-Günther Hellwig, selbst Fachtierarzt und Agrarwissenschaftler sieht seine akademische Doppelausbildung als die „tragende Säule“ von AVA-Fortbildungen, gemäß der Devise:“ AVA-Fortbildungen helfen Tierarzneimittel einzusparen“.Aber nicht nur tiermedizinische Themen werden in der NPA diskutiert.Die NPA-Titelstory greift das Thema der Ende November im Fernsehen gesendeten ZDF-Doku „37 Grad“: Tiertransporte- Gefangen zwischen Grenzen auf. Wir waren alle entsetzt, was im Beitrag berichtet wurde! Prof. Wilfried Brade, einer der hoch anerkannter Tierzüchter Deutschland, mittlerweile emeritiert, hat diesbezüglich in der NPA ein Statement an „alle deutschen Tierzüchter und Veterinärmediziner“ veröffentlicht. „Das sollten Sie lesen!“ - und bitte auch gerne entsprechend kommentieren. Wir müssen allesamt dieses Statement unterstützen. Es darf nicht sein, was heute, trotz Tierschutz- und Tierwohlgedanken, noch rechtlich möglich. Lassen Sie uns agieren!Auch die Bundestierschutzbeauftragte, Dr. Ariane Kari, muss in Berlin zu dieser dokumentierten „Tierquälerei“ deutliche Worte sprechen und den Gesetzgeber auffordern, unverzüglich zu agieren.Weitere Beiträge der NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) Nr.77 sind:- Prof. Martin Kaske hat sich in seinem Beitrag mit der Hypertonen Infusionstherapie bei Kuh und Kalb auseinandergesetzt.- Über Biestmilch, Kälbertränke, Wasser und Futtermittel veröffentlicht Dr. Hans-Jürgen Kunz in der NPA einen Teil seines neuen Buches. „Die Praxis zeigt, hier gibt es noch viel zu tun. Packen wir‘s an!“ so der einleitenden Worte in seine Ausführungen.- Wissen Sie, welche Hefen die besten Effekte in der Wiederkäuerfütterung erzielen? Dann lesen Sie den interessanten Beitrag von Andrea Remmersmann.Fortpflanzung nicht nur kontrollieren, sondern stimulieren ist die Überschrift des Artikels von Dr. Silke Engl, einer engagierten Tierärztin.- Dr. Reinhard Tschischkale beleuchtet Staph. aureus, Galtstreptokokken und Mykoplasmen als Mastitiserreger - wie kann die Sanierung gelingen? Immer wieder laufen Sanierungsprogramme ins Leere, derweil viele „kleine“ Aspekte der Bekämpfung übersehen werden.- Weitere Beiträge beschäftigen sich u.a. mit Vogelgrippe, Blauzungenkrankheit, ASP, usw.Neben den Hinweisen auf die Fortbildungsangebote der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA) für das Jahr 2025 wird noch auf eine Vielzahl von aktuellen und interessanten News in der Ausgabe Nr. 77 verwiesen.Erneut wurde eine Ausgabe für die Nutztierpraxis erstellt, die nicht nur die moderne tierärztliche Begleitung landwirtschaftlicher Betriebe in den Fokus nimmt, um letztendlich Arzneimittel einzusparen und dem Tierwohl, dem Tierschutz und damit dem Verbraucherschutz gerecht zu werden.Für AVA-Mitglieder ist die NUTZTIERPRAXIS AKTUELL (NPA) kostenfrei im Mitgliedsbeitrag von 3,00 Euro/Monat enthalten. Im AVA-Shop ist die neue NPA Nr. 77 (und frühere Ausgaben) HIER kostenpflichtig für Nichtmitglieder zum Preis von 5,61 EUR downzuloadenKeywords:Agrar- und Veterinär- Akademie (AVA), Nutztierpraxis Aktuell (NPA), Nutztiere, Kuh, Schwein, Tierwohl, Tierschutz, Verbraucherschutz, Tierärztefortbildung, Prof. Wilfried Brade, Prof. Dr. Martin Kaske, Dr. Hans-Jürgen Kunz, Andrea Remmersmann, r. Silke Engl, Dr. Reinhard Tschischkale, Mastitis, Vogelgrippe, H5N1, Blauzunge Ernst-Günther Hellwig, Steinfurt,