Wissenschaftsstadt Stuttgart präsentiert Biodiversitätsshow mit Techno-DJ Dominik Eulberg

Die Stadt Stuttgart präsentiert am Freitag, den 03.03.2023, die Biodiversitätsshow des Techno-DJs und Biologen Dominik Eulberg im Stuttgarter Rathaus. In einer Kombination aus wissenschaftlichem Vortrag und Techno Live-Set stellt Eulberg das Thema Biodiversität ins Rampenlicht.Zentraler Bestandteil der multimedialen Live-Show sind mit Synthesizer eingebundene Klangbilder aus der Natur, durch die Eulberg die lokale Tier- und Pflanzenwelt erfahrbar macht. Naturaufnahmen des renommierten und mehrfach preisgekrönten Naturfilmers Jan Haft ergänzen die Show visuell. „Dieser Abend wird eine abwechslungsreiche Reise durch die Wunder der heimischen Flora und Fauna; eine Melange aus verschiedenen Medien- und Darbietungsformen“, so Eulberg.Die Biodiversitätsshow startet als Teil der neuen Veranstaltungsreihe „Wissen trifft Stadt“ des Fachbereichs Wissenschaft und Hochschulen der Landeshauptstadt Stuttgart. „Ziel der Reihe ist es, der Stadtbevölkerung wissenschaftliche Themen zugänglich und den Wissenschaftsstandort Stuttgart sichtbar zu machen“, erklärt die Leiterin der Abteilung S21/ Rosenstein und Zukunftsprojekte Ines Aufrecht, die die Gäste zu Beginn der Veranstaltung im Rathaus begrüßen wird. Teil des Programms sind auch Prof. Dr. Johannes Steidle (Universität Hohenheim) und Prof. Dr. Lars Krogmann (Wissenschaftlicher Direktor des Naturkundemuseums Stuttgart), die gemeinsam mit Eulberg über die aktuellen Forschungsstände im Fachbereich Biodiversität sprechen.Dominik Eulberg ist studierter Biologe, ein seit 30 Jahren international agierender Musiker und Autor des Wissenschaftsbuchs 2020/21 „Mikroorgasmen überall“. „In meinem Herzen bin ich leidenschaftlicher Naturfreund. Die Natursensibilisierung und der Schutz unserer heimischen Biodiversität ist etwas, was mir seit Kindertagen innewohnt“, erklärt der Künstler aus dem Westerwald. Mit seiner Live-Show möchte Eulberg dem Publikum freudige Momente und Positivität schenken sowie das kindliche Erstaunen über die Schönheit und Raffinesse der Natur neu erwecken.Der Eintritt ist kostenlos, eine Online-Anmeldung unter https://www.stuttgart.de/zukunftsprojekte-event mit dem Kennwortist bis zum 27.2.2023 erforderlich. Nach der Show, gegen 20:30 Uhr, steht Eulberg am Panoramafenster im 4. OG des Rathauses für Pressefragen zur Verfügung.Darüber hinaus lädt das Naturkundemuseum Stuttgart ab 22 Uhr zur Entdeckungstour mit Dominik Eulberg am Rathaus Stuttgart ein. Der NABU-Fledermausbotschafter Dominik Eulberg teilt sein umfassendes und detailliertes Wissen und nimmt die Teilnehmenden in entspanntem Plauderton mit ins Fledermausland. Inspirierend und unterhaltsam geht es 90 Minuten durch die Stuttgarter Nacht. Mit Hilfe von Fledermaus-Detektoren macht er ihre Ultraschallrufe hörbar und die Tiere mit einer Wärmebildkamera sichtbar. Zudem gibt es viele spannende Fakten zu dem heimlichen Leben dieser faszinierenden Säugetiere. Was fliegt im Stuttgarter Kessel? Welche Bedeutung hat Biodiversität für uns Menschen?Eine Anmeldung zur Fledermausexkursion (begrenzte Teilnehmendenzahl) ist über das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart per Mail an fuehrungen-rosenstein@smns-bw.de möglich.Ab 23:59 Uhr findet eine Aftershow-Party (Eintritt: 18 Euro) mit einem DJ-Set von Dominik Eulberg und Marius Lehnert im Club Kowalski Stuttgart (Kriegsbergstr. 28, Nähe Hbf.) statt.Die Biodiversitätsshow wird von der Landeshauptstadt Stuttgart, Fachbereich Wissenschaft und Hochschulen, mit Unterstützung der Agentur Blumberg veranstaltet. Partner der Veranstaltung sind die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Stuttgart, die Stadtwerke Stuttgart, die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH und das Naturkundemuseum Stuttgart.--AGENTUR BLUMBERG, EsslingenManaging Partner des Künstlers und BiologenDominik Eulberg für transdisziplinäreWissenschaftskommunikations-EventsT 0049 (0)711 40053282