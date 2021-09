Erfolgreiche Kooperation.

Hamburg, 01.09.2021 – Mehr Eva Lutz geht nicht: Unter dem Label EVA LUTZ präsentiert die bekannte deutsche Designerin ihre erste exklusive Kollektion für das digitale Handelsunternehmen QVC. „Der Markenname ist Programm“, so die erfolgreiche Unternehmerin. „Dieses Label bin zu 100 Prozent ich. Mit all meinen Visionen, meiner ganz eigenen Modephilosophie und nicht zuletzt meiner 40jährigen Leidenschaft für Modedesign." Das spiegelt sich natürlich auch in den aktuellen Entwürfen wider. Optimale Passformen, Tragekomfort und Langlebigkeit in stets moderner und klarer Optik.



Nach den internationalen Erfolgen mit ihren bekannten Labels MINX und Sallie Sahne, freut sich Eva Lutz jetzt auf die kreative Zusammenarbeit mit dem Omnichannel-Unternehmen und den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen.



Die Nachfrage nach hochwertigen Fashion-Pieces steigt. Neu ist dabei das Bedürfnis der Kundinnen nach zeitloser, stilsicherer, bequemer und langlebiger Mode. Für Eva Lutz steht das Bemühen um Nachhaltigkeit hingegen schon lange im Fokus ihrer Fashion Vision und war somit auch ein wesentlicher Aspekt bei der Zusammenarbeit mit QVC. Dass saisonunabhängige Mode keinesfalls im Gegensatz zu aktuellen Trends steht, unterstreicht die Designerin mit ihrer neuen Kollektion, die sich vor allem an selbstbewusste Frauen wendet, welche sich in ihrer Kleidung auch wohlfühlen möchten: „Ganz gleich ob lässig, sportlich, elegant oder extravagant – wenn Kleidung die eigene Persönlichkeit unterstreicht, wirkt das automatisch auch authentischer. Dabei stehen in meinen Entwürfen immer alle Stoffe, Farben, Formen und Proportionen im Bezug zum aktuellen Zeitgeist.“



Am 03. September 2021 um 20:00 Uhr gibt der Modeprofi Eva Lutz im Rahmen der En Vogue Fashion Night bei QVC einen ersten Einblick in ihre neue Kollektion, die im Februar 2022 vollständig on Air geht. Bereits jetzt ist klar: Hier dreht sich alles um ein raffiniertes Spiel mit Kontrasten, die man so heutzutage kaum sieht. „Zum Beispiel sportlich versus feminin oder Wolle in Kombination mit seidigen Stoffen. Stilsicher, bequem, zeitlos – einfach EVA LUTZ.“

