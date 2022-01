EVA LUTZ: Sommerkollektion 2022 exklusiv bei QVC

Komfortable Smartness

Eva Lutz ist zurück! Unter ihrem neuen Label EVA LUTZ präsentiert die erfolgreiche deutsche Designerin ihre erste Sommerkollektion exklusiv für das Omnichannel-Unternehmen QVC und bringt ihre langjährige Erfahrung gekonnt auf den Punkt.



Der Mix aus verspielter Weiblichkeit und sportlicher Attitüde strahlt Optimismus und Entspanntheit aus. Jedes Teil der umfassenden Kollektion hat den Anspruch komfortabel und zugleich stillvoll das Wohlbefinden der Trägerin zu unterstützen. Das Ergebnis: vielseitige und hochwertige Komplett-Looks für jeden Tag mit einzigartigem Twist.



Feminin ausgestellte Röcke treffen auf sportive Lederjacken aus Lammnappa. Hochwertige Synthetische-Stoffe werden mit natürlichen Materialien wie Velours kombiniert. Der modern interpretierte Trenchcoat wird zum unverzichtbaren Sidekick für jedes Outfit. Jacken beweisen als Styling-Booster eine neuartige Vielseitigkeit.



Keypieces der 70teiligen Kollektion sind Blusen, Shirts und sommerliche Strickteile, die durch smoothe und softe Qualtäten für einen guten Griff und unkomplizierte Tragbarkeit stehen. Raffinierte Details ziehen Blicke dezent auf sich und verleihen bekannten Basics neuen Appeal. Eine Vielzahl an Hosen und Jeans, zumeist in schmaler Silhouette und modern gekürzten Längen, sind interessante Pendants zu lässig verspielten Oberteilen.



Die Farben sind hell, sommerlich, betont leicht: Neutrale Puderfarben strahlen Ruhe aus und dienen als optimale Grundlage für knallige Farbexplosionen in Rot-Orange, die gekonnt Akzente setzen. Ein neuartiger Grünton in Verbindung mit Blaunuancen verleiht Tiefe und betont die starke Naturverbundenheit der EVA LUTZ Sommerkollektion 2022. Spannende Musterspiele in Einfarbigkeit sorgen für interessante Optiken.



Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Kollektion unterstreichen den Nachhaltigkeitsgedanken, der für Eva Lutz schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Ihr modernes Design schafft individuelle Freiräume und ist seasonless – also auch über die jeweilige Saison hinweg immer zeitgemäß und tragbar. Dieser Ansatz findet sich auch in den innovativen Materialien wieder: Ob neuartige Fasergemische oder rein recycelte Waren, die Qualität der Designs ist kompromisslos und sorgt für ein rundum gutes (Haut-)Gefühl. „Mode zum Wohlfühlen und Nachhaltigkeit sind schon seit vielen Jahren die Grundpfeiler meiner Fashion-Philosophie“, so Eva Lutz. „Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Anspruch mit meiner neuen Marke EVA LUTZ noch konsequenter leben kann.“



Am 2. Februar ist es so weit: Ab 0:00 Uhr präsentiert die Designerin ihre neue Kollektion live bei QVC und geht in den Verkauf.