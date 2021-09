Düsseldorfer Schönheitschirurg wird European Director von Restore Worldwide

Düsseldorf, im September 2021



Dr. Mehmet Atila ist zum European Director von Restore Worldwide ernannt worden. Die gemeinnützige Organisation führt weltweit Missionsprojekte in Ländern der Dritten Welt durch, um Kindern und Personen mit unfallbedingten und angeborenen Missbildungen kostenlose rekonstruktive Chirurgie und damit verbundene medizinische Dienstleistungen anzubieten. Gründer von R.E.S.T.O.R.E ist der in Beverly Hills praktizierende und als „America’s Top Plastic Surgeons“ ausgezeichnete Dr. Michael K. Obeng.



In ärmlichen Verhältnissen in Ghana geboren und aufgewachsen, kehrt Dr. Obeng regelmäßig zurück in seine Heimat sowie andere Länder der Dritten Welt, um seine chirurgischen Fähigkeiten kostenlos den Menschen in Not zur Verfügung zu stellen.



Dr. Mehmet Atila und Dr. Michael K. Obeng verbindet neben ihrer jahrelangen Freundschaft auch ihre Hingabe zur plastischen Chirurgie und das Bedürfnis, notleidende Menschen zu unterstützen. Bereits seit 2011 führt der Düsseldorfer Chirurg humanitäre Einsätze zusammen mit Interplast Deutschland durch.



Das gemeinsame Engagement für Restore Worldwide findet nun durch die Ernennung von Dr. Atila zum European Director einen weiteren Höhepunkt und ist zugleich das Fundament für einen Ausbau des weltweiten Engagements. „Ich bin sehr glücklich und stolz über diese große Form der Anerkennung“, erklärt Dr. Mehmet Atila. „Gleichzeitig ist diese neue Aufgabe auch eine große Motivation für mich, unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg mit uneingeschränkter Energie weiter zu verfolgen.“



Für Restore Worldwide startete der Geschäftsführer des Düsseldorfer Instituts MEDICAL INN erstmals 2016 einen medizinischen Einsatz in Ghana, um durch sein großes Fachwissen den Opfern von unfall- oder krankheitsbedingten Entstellungen zu neuer Lebensqualität zu verhelfen. „Aufgrund des anhaltenden Mangels an modernen Gesundheitssystemen in vielen afrikanischen Ländern wie Ghana haben Patienten keinen Zugang zu plastischer und rekonstruktiver Chirurgie“, so Dr. Atila. „Nur durch solche Operationen vor Ort ist es den Patienten möglich, in ein normales Leben zurückzukehren.“



Obwohl Ghana im afrikanischen Vergleich über relativ gute Gesundheitsstandards verfügt. Kämpft das Land immer noch mit zahlreichen Tropenkrankheiten und medizinischen Grundbedürfnissen. Hilfe und Unterstützung internationaler Organisationen sind daher immer noch von großem Wert.



„Es fühlt sich einfach gut und richtig an, Menschen aus ihrer Not zu helfen,“ so der leidenschaftliche Chirurg. „Meine Patienten aus Deutschland haben mir sogar Kuscheltiere geschenkt, die wie vor der Operation an die Kinder verteilt haben.“

