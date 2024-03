Natura Camping Plus für Dauercamper

Der digitale Assekuradeur agencio Versicherungsservice AG aus dem norddeutschen Westerstede setzt seine Produkterweiterung für Privatkunden fort und führt ab sofort mit seinem Tarif „natura Camping Plus“ eine All Risk Deckung für Dauercamper ein. Risikoträger ist die ELEMENT Insurance AG.



Die Kombination aus umfangreichen Leistungspaketen, europaweiter Zeichnungsvollmacht, Prämiennachlässen für umweltbewusste Kunden und ein in der Prämie einkalkulierter Beitrag zur Co2 Kompensierung macht die natura Camping Plus Versicherung einzigartig im Markt.



Versichert wird nicht nur das Objekt gegen Feuer, Sturm, Hagel, Glas, Elementargefahren und Diebstahl, sondern es besteht die Möglichkeit, optional weitere Risiken abzusichern. So bietet der Tarif folgende 5 Zusatzbausteine an.



„SicherheitPlus-Paket“ gegen böswillige Zerstörung. Über das „Outdoor-Paket“ werden Schäden an beweglichen Sachen und Grundstücksbestandteile wie Mauern, Tore, Zäune oder ähnliches versichert. Viele Campingplatzbetreiber verlangen einen Nachweis über eine bestehende Haftpflicht Versicherung für Dauercamper. Mit dem agencio „Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-Paket“ können Versicherungssummen von 5 Mio., 10 Mio. oder 20 Mio. EUR günstig eingeschlossen werden. Photovoltaik- Anlagen sieht man immer öfter auch auf Campingplätzen. Hierfür kann man das „GreenEnergy-Paket“ auswählen. Auch ein „Unfall-Paket“ steht zur Verfügung, die Versicherungsleistung ist auf 50.000 EUR begrenzt.



Klimaschutz ist in der agencio DNA von der ersten Stunde an fest verankert. Kunden profitieren von einem Prämiennachlass bis zu 5 %, wenn sie Inhaber einer BahnCard oder eines ÖPNV Jahresticket sind, Ökostrom nutzen oder ein Öko- Bankkonto besitzen. Auch in den Versicherungsbedingungen setzt agencio auf klimapositive Mehrwerte durch die Expertise des IKV-Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft e.V..



Holger Koppius, Vorstandssprecher verantwortlich für die Bereiche IT, Finanzen, Schaden und Organisation, ist insbesondere das Thema Nachhaltigkeit wichtig: „Unsere komplett digitale Verarbeitung von Antrag, Policierung bis hin zu Schaden gibt uns die Möglichkeit, einen großen Beitrag für die Brancheninitiative „IKV-Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft e.V.“ leisten zu können. Nicht nur die Courtage, sondern auch unser Förderbeitrag in Höhe von mindestens 1 % der Versicherungsprämie teilt das Schicksal der Prämie“ und das, solange der Vertrag bei agencio existiert.



Gerold Saathoff, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Produkt, freut sich über die Markteinführung: „Mit diesem Tarif zählen wir zu dem top Produktgeber in der Branche. Preis- und Leistung sind absolut fair und wir können nahezu jedes Land in Europa abdecken. Ein Tarif, der lange im Vertrieb gesucht wurde, kann durch uns ab sofort angeboten werden“.



ELEMENT Insurance AG ist ein von der BaFin zugelassener Versicherer im Sachversicherungsbereich und unterstützt MGAs in ganz Europa als strategischer Verbündeter beim Auf- und Ausbau ihres Geschäfts durch Zugang zu Risikokapazität.



Unser vielseitiges Team mit über 30 Nationalitäten vereint die Expertise beider Welten, sowohl der Versicherung als auch der Technologie. Bei uns zählt jeder einzelne Beitrag. Unser dynamisches Arbeitsklima ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und der Freiheit Verantwortung zu entwickeln. Jeder Mitarbeiter ist ein entscheidendes ELEMENT für unseren Erfolg.



Wir denken in Daten, wenn wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die besten Risikotransferlösungen zu finden. Dank unseres unternehmerischen Denkens bieten wir unseren Partnern Beratung und Unterstützung an - über die gesamte Wertschöpfungskette

