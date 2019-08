Traumhaft schöne Wimpern - perfekt inszeniert mit den neuen Wimpernwachstum-Seren von Age Attraction

Der schönste Schmuck eines Menschen sind unbestritten die Augen. Sie werden seit Jahrtausenden auf die eine oder andere Art gekonnt in Szene gesetzt. Während aber noch vor kurzem künstliche Wimpern geklebt oder dicke Schichten von Mascara aufgetragen wurden, geht der Trend inzwischen eher zu natürlichen, schön langen und dichten Wimpern ohne künstliche Nebeneffekte.Die Münchener Kosmetikmanufaktur Age Attraction konzipiert Produkte mit außergewöhnlich hohem Anspruch. Konsequent werden nur solche Produkte auf den Markt gebracht, die an Potenz, Reinheit und Natürlichkeit kaum zu übertreffen, zugleich aber äußerst wirksam sind. Mit gleich zwei Wimpernseren der Serie Mystic Lashes ist dem erfolgreichen Unternehmen nun auch ein Durchbruch im Bereich der Schönheitspflege gelungen. Sie sollen Frauen mit kurzen, spärlichen Wimpern zu einem dichten, langen und kräftigen Wimpernkranz verhelfen.Für die Seren wurden erlesene, vorwiegend natürliche Ingredienzen so gekonnt kombiniert, dass sie die Ressourcen von Haut und Haar sanft potenzieren. Dadurch, dass das Unternehmen an der Qualität der Rohstoffe nicht spart, steht die Wirksamkeit dieser Seren der der herkömmlichen chemisch-synthetischen Marktführer in nichts nach.Die wissenschaftlich fundierte Rezeptur sorgt dafür, dass Stoffwechsel und Zellerneuerungszyklen geboostet werden und die Wimpern eine beeindruckende Ausstrahlung erlangen. Peptide, Mungobohne, roter Klee, Ginseng, Biotin, Hyaluron und Coffein in exzellenter Qualität unterstützen die Wimpernwurzel bei der Produktion gesunder Haare, verankern sie fest mit der Wurzel und verlängern deren finale Wachtumsphase. Daneben versorgen hochwertige Pflegestoffe die Wurzeln mit allem, was die Haare für einen anhaltend starken Wuchs benötigen. Sie werden mit Nährstoffen regelrecht geflutet, so dass die Wimpern innerhalb weniger Wochen kräftiger, dichter, schneller und gesünder nachwachsen.Dabei wird Age Attraction den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht, indem sie gleich zwei Formulierungen im Angebot haben: Mystic Lashes+ mit synthetischem Prostaglandin-Analogon für all diejenigen, die schnelle Ergebnisse sehen wollen und das sensitivere Mystic Lashes ohne Prostaglandin für diejenigen, die eher auf den Wachstumsbeschleuniger verzichten wollen. Beide Seren unterscheiden sich lediglich in diesem einen Punkt.Age Attraction macht in Punkto “Verträglichkeit” keine Kompromisse. Das Unternehmen ist dafür bekannt, nur solche Produkte anzubieten, die im hauseigenen Kosmetikinstitut an Kunden auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet wurden. So treten Unverträglichkeiten, wenn überhaupt, nur sehr selten auf, da bereits in der Entwicklungsphase der Seren die Verträglichkeit jedes einzelnen Inhaltsstoffes verifiziert wurden. Der hohe Erfahrungswert der Gründerin Frau Alexandra Kopold-Schütz sowie ihre Vernetzung zu Experten verschiedenster Fachrichtungen garantieren zugleich höchste Potenz.Die durchweg positive Resonanz auf die Wimpernseren geben dem Anspruch des Unternehmens hinsichtlich hochwertiger Pflanzenessenzen recht. Hier wird bewiesen, was lange schon im Fokus des öffentlichen Interesses stand: Dass nämlich mit den Kräften der Natur der menschliche Körper zu Höchstleistungen gebracht werden kann.Die unkomplizierte Handhabung der Seren machen die Integration in die gewohnten Pflegeroutine einfach. Wie ein Eyeliner werden die Wimpernseren einfach abends am Wimpernkranz aufgetragen und wirken praktisch über Nacht. Bei täglicher Anwendung ist bereits nach vier bis sechs Wochen eine deutliche Veränderung am Wimpernkranz sichtbar.Alle, die ein wirksames und zugleich ausreichend sensitives Serum zum Wachstum ihrer Wimpern suchen, sind also mit Mystic Lashes+ bzw. Mystic Lashes sehr gut beraten.