Verleihung des Herbert-Stiller-Preises für tierversuchsfreie Forschung in Wien

Am 08.11.2021 erhielt Dr. Janjić von der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien) einen der zwei diesjährigen Herbert-Stiller-Preise für ihr herausragendes Projekt „Etablierung biogedruckter humaner oraler Krankheitsmodelle für In-vitro-Tests“. Der Preis in Höhe von 20.000 Euro wird von Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) für exzellente, menschenrelevante, tierfreie Forschungsprojekte vergeben und wurde durch zweckgebundene Spenden zweier großzügiger Sponsoren finanziert.Bei der Preisverleihung an der Zahnklinik der MedUni Wien stellte Dr. Janjić ihr hochmodernes, vielversprechendes Projekt vor. Mittels 3D-Biodruck entwickelt das Team der Preisträgerin ein neuartiges personalisiertes Modell der gesunden und kranken menschlichen Mundschleimhaut. Das Modell soll für die Testung von verschiedenen Dentalmaterialien sowie für die Untersuchung möglicher Behandlungen von Parodontitis und anderen oralen Erkrankungen eingesetzt werden. Für die Modelle werden patienteneigene Zellen verwendet, so kann man die lokalen Reaktionen patientenspezifisch auf verschiedene Materialien und therapeutisch angewandte Substanzen analysieren. „Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts werden die Grundlage für die Entwicklung personalisierter Testmodelle bilden, mit denen lokale patientenspezifische Reaktionen auf Dentalmaterialien oder zahnmedizinische Wirkstoffe getestet werden können“, erklärt Dr. Klara Janjić.Das Projekt ist nicht nur für die Humanmedizin, sondern auch für den Tierschutz von besonderer Bedeutung. Denn viele sehr grausame Tierversuche, etwa mit Hunden und Kaninchen, werden für die Forschung in der Zahnmedizin durchgeführt. „Die Mundschleimhaut weist artspezifische anatomische, histologische und physiologische Merkmale auf, die in dieser Form mit keiner anderen Spezies vergleichbar sind. Daher ist es nicht adäquat, Prozesse der menschlichen Mundschleimhaut bei einer anderen Spezies zu untersuchen“, so die Laureatin.„Wir freuen uns sehr, das vielfältige Projekt von Dr. Janjić zu unterstützen und wünschen ihrem Team viel Erfolg. Wir hoffen, dass viele andere Wissenschaftler sich diese bemerkenswerte Arbeit als Vorbild nehmen und ebenfalls auf eine tierversuchsfreie Forschung setzen“, sagt Dr. Dilyana Filipova, Wissenschaftlerin bei ÄgT, die im Namen des Vereins den Herbert-Stiller-Preis an Dr. Klara Janjić überreichte.Der zweite Herbert-Stiller-Preis 2021 in gleicher Höhe geht an das bioinformatische Unternehmen PharmaInformatic in Emden. Der Termin für die Verleihung steht noch nicht fest.