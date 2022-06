USA ebnet Weg für tierversuchsfreie Medikamentenentwicklung

Das US-Repräsentantenhaus hat mit überwältigender Mehrheit den „Modernization Act“ der Food and Drug Administration (FDA) verabschiedet. Die FDA ist als US-Arzneimittelbehörde für die Zulassung neuer Medikamente zuständig. Bisher waren dazu Tierversuche vorgeschrieben. Die neue Richtlinie wird es ermöglichen, dass auch tierversuchsfreie Methoden von der FDA anerkannt werden und ebnet so den Weg zu einer vollständig tierversuchsfreien Medikamentenentwicklung.Somit können in den USA auch tierversuchsfreie Methoden wie menschliche Zellkultursysteme und Mini-Organe sowie Computermodelle dazu verwendet werden, die Sicherheit und Wirksamkeit neuer Medikamente nachzuweisen. „Diese Verfahren werden auch heute schon eingesetzt, denn natürlich sind sich die Pharmakonzerne der fehlenden Übertragbarkeit von Tierversuchen bewusst und setzen daher zunehmend auf tierversuchsfreie Methoden, deren Ergebnisse für den Menschen tatsächlich relevant sind“, sagt Dr. Johanna Walter, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Ärzte gegen Tierversuche. Bisher werden aber zusätzlich zu diesen Verfahren noch immer Tierversuche verlangt, bevor ein Medikament in klinischen Studien am Menschen getestet werden darf.Der Modernization Act ist Teil eines größeren Reformpakets, das noch vom Senatsausschuss für Gesundheit, Bildung, Arbeit und Rente beraten werden muss.„Wir gehen davon aus, dass die neue Richtlinie nicht nur dazu führen wird, dass Millionen Tierleben verschont werden, sie wird die Medikamentenentwicklung auch schneller, sicherer und effektiver machen“, ist sich Walter sicher. Dass in der EU noch immer Tierversuche gefordert werden, obwohl sie nicht zur Sicherheit von Medikamenten beitragen und direkt für die enorm hohe Quote an gescheiterten Zulassungsverfahren verantwortlich sind, ist unverständlich und fahrlässig. Im Interesse der Bürger ist dies jedenfalls nicht.Der Ärzteverein fordert daher, dass die EU dem Beispiel der USA folgt und endlich eine tierversuchsfreie, human-relevante Zulassung von Medikamenten ermöglicht. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, bitten wir alle EU Bürger durch Unterzeichnung der Europäischen Bürgerinitiative „Save Cruelty Free Cosmetics - für ein Europa ohne Tierversuche“ zu zeigen, dass die Bevölkerung Tierversuche als archaische und unwissenschaftliche Methode ablehnt und eine moderne und wissenschaftlich fundierte Forschung ohne Tierversuche befürwortet.Mitteilung des US-Repräsentantenhauses, H.R.2565 — 117th Congress (2021-2022) >> Pressemeldung des Vereins Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V. „USA ermöglicht tierversuchsfreie Medikamenten-Zulassung“ vom 10. Juni 2022 >> Pressemeldung des Vereins Animal Wellness Action „U.S. House Passes Legislation to End FDA Animal Testing Mandate” vom 09. Juni 2022 >>