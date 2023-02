„NEIN zum Tierversuchslabor in Augsburg!“

jeden Montag im Monat von 7.30 bis 9.00 Uhr vor dem Sigmapark (Werner-von-Siemens-Straße, Ecke Haunstetter Straße, Nähe Haltestelle Linie 2),

jeden Sonntag im Monat von 14.30 bis 16.00 Uhr, Nähe Universität (Virchowstraße/ Ecke Stenglinstraße)

Im bislang tierversuchsfreien Augsburg sollen 2023 in einem Interims-Labor am Sigma-Park Tierversuche starten, als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des mit 35 Millionen Euro kalkulierten Tierversuchslabors am neuen Medizin-Campus der Universitätsklinik. Dies ist für 2030 geplant.„In 7 Jahren wird die Forschungslandschaft jedoch ganz anders aussehen“, ist sich Dr. med. Rosmarie Lautenbacher, Vorstandsmitglied von Ärzte gegen Tierversuche e.V. und Augsburgerin, sicher. „Weltweit boomt die tierversuchsfreie Forschung, viele Hightech-Methoden haben längst ihre Überlegenheit gegenüber Tierversuchsergebnissen bewiesen und die USA haben soeben per Gesetz erlaubt, neue Medikamente ohne verpflichtende Tierversuche zuzulassen. Augsburg ist dabei, seine Chance zu verpassen, was schwere Folgen für diesen Forschungsstandort haben dürfte.“Mit den in der Augsburger Innenstadt und zentrumsnah an allen großen Ausfallstraßen verteilten Plakaten will der Verein nochmals auf das Leid von Tieren in Versuchen hinweisen, über die Nicht-Übertragbarkeit von Tierversuchsergebnissen auf den Menschen sowie humanrelevante Methoden informieren und seiner Forderung Nachdruck verleihen, die Millionen Steuergelder besser in zukunftsrelevante Forschung ohne Tierversuche zu investieren. „Liebe Augsburger, bitte unterstützen Sie unsere Forderung, indem Sie unsere Online-Petition auf unserer Webseite unterschreiben“, appelliert Lautenbacher. Darüber hinaus können Interessierte an dem zweimal monatlich sattfindenden Mahnwachen teilnehmen, die die AG Augsburg der Ärzte gegen Tierversuche veranstaltet.Mahnwache (neue Teilnehmer sind herzlich willkommen):Zu den Standorten gehören z.B. Blücherstr. 22+Ecke Stätzlinger Str., Donauwörther Str. 79+153+157, Gögginger Str. 80, Neuburger Str. 75Plakataktionen gegen Tierversuche >> www.tierversuche-sind-unmenschlich.de