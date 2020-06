AEC Europe | Dodge und RAM | Offizieller Importeur AEC Europe kündigt neue Abteilung für Produktplanung unter Leitung von Alessandro Saita an

Ab Juni 2020 führt AEC Europe eine neue Abteilung für Produkt- und Produktionsplanung ein, die von Alessandro Saita geleitet wird, der diesen Monat zum Importeur kam. Zuvor hatte die Vertriebsabteilung die Verantwortung für die Planung, Bestellung, Änderung und Nachverfolgung der europäischen Dodge- und RAM-Aufstellung des Importeurs übernommen. Anfang dieses Jahres kündigte AEC bevorstehende strukturelle Veränderungen an, die durch die zunehmende Komplexität, das kontinuierliche Volumenwachstum und die Expansion in neue Märkte bedingt sind. Alessandro Saita, neuer Product & Production Planning Director von AEC, blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie zurück. Einige bemerkenswerte Meilensteine ??sind die Arbeit im Produktmarketing für Fiat, Alfa Romeo und Abarth als Marketingdirektor für die Marken Alfa Romeo, Jeep, Chrysler und Dodge für FCA in Japan sowie die Verwaltung dieser Marken in Shanghai für die APAC-Region und die Arbeit an Werbekampagnen für FCA APAC. Zuletzt war Saita Teil des APAC General Distributors-Teams, das an Produkt- und Bauprozessen arbeitete, um sicherzustellen, dass die Marktanforderungen für verschiedene Märkte frühzeitig definiert werden. Der Automobilexperte hat das Marken- und Produktmarketing-Team geleitet und an neuen Produktinitiativen, Markteinführungen in neuen Märkten und der Erstellung von Markenwebsites in allen General Distributor-Märkten gearbeitet.Rose Pizzo, die diesen Monat als Product Planning Manager zu Alessandro Saitas Team stieß, verfügt über mehr als vier Jahre Erfahrung bei FCA, die vom internationalen Markt- und Markenmanagement bis zur Produktion und Lieferkette von Teilen und Fahrzeugen reicht. In dieser Zeit sammelte Rose Pizzo wertvolles Wissen über Dodge & RAM-Produkte, globale Fahrzeugeinführungen und verbesserte Kundenerlebnisse. Zuletzt arbeitete sie für die Marke Jeep als Assistant Brand Manager bei Wrangler und Gladiator. Sie leitete außerdem eine Task Force, die das Kunden- und Händlernetz für Elektrofahrzeuge vorbereiten sollte.Die Abteilung für Produkt- und Produktionsplanung wird eine Vielzahl von Aufgaben für das Dodge & RAM-Geschäft übernehmen und koordinieren, um in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen alle strategischen Produktlinien- und Volumenannahmen für die jeweiligen Modelle zu entwickeln. Sie werden mit dem Hersteller zusammen mit anderen Mitgliedern der Geschäftsführung über Produktpreise verhandeln, sicherstellen, dass die europäischen Marktanforderungen in der Produktpalette des Importeurs berücksichtigt werden, und Produkteinführungsstrategien entwickeln.