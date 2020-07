AEC Europe | Dodge und RAM | Offizieller Importeur AEC Europe ernennt Mike Tsesmelis zum neuen International Sales Director

Der in München ansässige offizielle Importeur AEC verkündet die neueste Personalerweiterung in seinem Führungsteam: Mike Tsesmelis, der frühere FCA Managing Director für APAC übernahm die Aufgabe des International Sales Director bei AEC am 01. Juli 2020. In dieser Aufgabe arbeitet der erfahrene Branchenexperte als Leiter der Vertriebsabteilung für die beiden FCA-Marken Dodge und RAM unter Chief Operating Officer John R.F. Muratori. Seine Abteilung, das International Sales Department, beliefert ein Vertriebsnetzwerk bestehend aus über 125 offiziellen Händlern in ganz Europa.sagt John R.F. Muratori, COO von AECTsesmelis übernimmt die Position als International Sales Director nach einer Übergangsphase in der Verkaufsabteilung von AEC und folgt damit auf Mehdi Nabhani, der die Firma im März verlassen hat. Nabhanis frühere Leitung der Produkt- und Produktionsplanung wurde in eine eigene Abteilung ausgegliedert. sagt Muratori.Vor seiner Anstellung bei AEC arbeitete der 41-jährige als Managing Director für General Distributors (GD), wo er das Geschäft auf 20 Länder ausweiten konnte. Zuvor war der in Großbritannien geborene Mike Tsesmelis als APAC Commercial Controller in China tätig und überwachte die Handelsausgaben und finanzielle Gesamtleistung aller National Sales Companies (NSC), nachdem er einige Zeit in Singapur als Head of Sales für APAC GD verbracht hatte. Seine Karriere beinhaltete außerdem verschiedene Positionen im Bereich Supply-Chain-Management und Finanzen für FCA sowie den Aufbau eines eigenen Sportcoaching-Geschäfts.