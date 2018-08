Betrieb aufgenommen: VIVANNO Lagerhalle im JadeWeserPort

In der neuen, supermodernen Lagerhalle der AE Trade Online GmbH geht es seit der Eröffnung Ende Juni rund. Der Betrieb am JadeWeserPort läuft auf Hochtouren, ein Bürogebäude ist in Planung.



Die neue Halle verfügt über eine Gesamtfläche von 1.800 qm, ein modernes Schieberegalsystem und insgesamt ca. 1.600 Palettenstellplätze. Erste Container sind bereits eingelagert, der Versand der umfangreichen VIVANNO-Produktpallette vom neuen Standort aus hat begonnen.



Ein Großteil der über 1.100 Einzelartikel im Sortiment von VIVANNO wird jetzt über den Standort JadeWeserPort nicht mehr nur importiert, sondern auch gelagert und versendet. Der Vertrieb der Waren an die Kunden gelingt so noch deutlich schneller als bisher. Die Halle ist die größte der Lagerhallen der AE Trade Online GmbH in Schortens und war wegen des ungebrochenen Wachstums der Firma nötig geworden.



Für das Management und die Mitarbeiter plant AE Trade Online einen neuen Bürobau neben der VIVANNO-Lagerhalle, um die Abwicklung vor Ort noch effizienter zu machen.



In einem Umfeld, in dem die Logistik einen immer höheren Stellenwert innehat, investiert AE Trade Online so erfolgreich in die Kundenzufriedenheit: Kurze Wege, schneller Versand, optimaler Service, nicht nur online, sondern auch vor Ort.

Die Firma AE Trade Online GmbH vertreibt seit 2004 hochwertige Blumen- und Pflanzkübel für Garten, Haus und Terrasse. Aus kleinen Anfängen folgte ein rasantes Wachstum: Über mehrere umfangreiche Onlineshops und verschiedene Partner-Seiten entspricht AE Trade Online heute der immens gewachsenen Nachfrage mit immer neuen, teilweise selbst kreierten Modellen. Viele tausende zufriedene Kunden machten AE Trade Online schnell zur führenden Adresse für sorgfältig hergestellte Pflanzkübel aus vielerlei attraktiven Materialien. So entstand auch der eigene Markenname VIVANNO. Mit der Zeit sind Wohnaccessoires, Flechtwaren und Möbel mit ins Sortiment aufgenommen worden und erweitern das Produktspektrum von VIVANNO um viele schöne Dekoartikel für Haus und Garten.