Was sind Schuppen?

Aderans Germany GmbH

Unsere Philosophie liegt in den historischen Wurzeln der japanischen Tradition unserer Muttergesellschaft in Japan mit all ihren Zeremonien und Bräuchen. Wir kreieren Produkte, deren Hauptzweck es ist, ein gesundes Körperbewusstsein und ein positives Selbstwertgefühl wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.



ZWEITHAARPRODUKTE MIT HERZ

Wir sind der Weltmarktführer rund um das Thema Haare, Perücken und Zweithaarprodukte. Wir betreiben unter dem Namen Aderans deutschlandweite Studios mit dem Fachbereich: Zweithaar. Seit über 50 Jahren stehen wir für absolute Kundenfreundlichkeit und qualitativ hochwertige Produkte.



UNSERE TÄGLICHE ARBEIT

Wir vertreiben modische Haarteile, Perücken und maßgefertigte Haarersatz-Produkte in unseren präqualifizierten Zweithaarstudios. Als Vertragspartner der Krankenkassen erledigen wir alle administrativen Aufgaben rund um die Abrechnung des Hilfsmittels für unsere Kunden.



FILL THE GLOBE WITH SMILES

Wir konzentrierten uns auf das Gleichgewicht zwischen Körper und Seele. Nach unserer Überzeugung ist es wichtig, dass Dir ein Lächeln auf Dein Gesicht gezaubert wird. Denn nur eine gesunde Seele führt zu einem gesunden Körper.



GROSSER EINZELHANDELSBEREICH

Wir arbeiten deutschlandweit an vielen Standorten in eigenen Studios. Alle unsere Studios sind im Rahmen des Hilfsmittelgesetz anerkannt. Wir rechnen mit allen Krankenkassen ab.



Genieße in unseren Studios perfekten Service und entdecke Top-Produkte für höchste Ansprüche zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis.



ERSTKLASSIGE FACHHANDELSKUNDEN

Wir verfügen über einen großen Schatz an Ressourcen. Eigene Faser-Produktionen bis hin zu unseren Qualitätskontrollen machen uns zu einem verlässlichen und interessanten Partner für den Fachhandel.



Unsere Fachhändler sind in Deutschland und Osteuropa ansässig.



SOZIALES ENGAGEMENT

Mit unserer unternehmerischen Sozialverantwortung arbeiten wir mit vielen starken Kooperationspartnern zusammen.



Unsere Partner unterstützen Dich, wenn Du Hilfe benötigst und versorgen Dich mit wichtigen Informationen.