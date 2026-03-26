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Du bist kostbar & wunderschön – Ein starkes Zeichen gegen Selbstzweifel

Kira Geiss ermutigt junge Menschen ihre Einzigartigkeit zu feiern

(lifePR) (Wetzlar, )
Selbstzweifel, Leistungsdruck und der ständige Vergleich in sozialen Medien prägen den Alltag vieler junger Menschen. Kira Geiss, Miss Germany 2023, setzt dem eine klare Botschaft entgegen: Du bist kostbar. Du bist geliebt. Du bist genug.

Ihr neues Buch „Du bist kostbar & wunderschön – Wie du deine Einzigartigkeit entdeckst und lernst, sie zu feiern“ ist eine persönliche Reise zu mehr Selbstannahme, innerer Stärke und einer Identität, die nicht von äußeren Maßstäben abhängt. Das Buch erschien im Januar 2026 bei adeo in Wetzlar.

Mit einer warmen, authentischen Sprache verbindet die Autorin des Erfolgtitels „Bittersüße Realität“ persönliche Erfahrungen mit lebensnahen Impulsen. Seite für Seite wird deutlich: Der eigene Wert ist kein Ergebnis von Leistung, Aussehen oder Anerkennung, sondern er gründet in Gottes Liebe. Interaktive Elemente wie Reflexionsfragen, Denkanstöße und Platz für eigene Gedanken machen das Buch zu einem Begleiter, der nicht belehrt, sondern stärkt und ermutigt.

Ein besonderes Highlight sind die 25 Videobotschaften bekannter christlicher Influencerinnen, wie Anna Aurelia Heinz, Hülya Marquardt und Larissa McMahon, die das Buch per QR-Codes multimedial erweitern und Nähe schaffen. Sie bilden einen zeitgemäßen Zugang zu Glauben und Selbstwert, der besonders bei jungen Zielgruppen Resonanz findet.

Die Autorin steht für Interviews zur Verfügung. Ein Rezensionsexemplar lasse ich Ihnen auf Wunsch gerne zukommen. Bitte melden Sie sich dafür unter der oben aufgeführten Mailadresse bei mir.

Freundliche Grüße!
Maria Weber

Pressereferentin adeo
E-Mail: maria.weber@adeo-verlag.de

Über die Autorin:

KIRA GEISS

Jahrgang 2002, ist Gestalterin für visuelles Marketing, Multimedia Journalistin, Mitglied im Bündnis der jungen Generation der Familienministerin und Miss Germany 2023. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie in Stuttgart. Geprägt durch persönliche Erfahrungen mit Selbstzweifeln, kennt sie den Kampf ihren eigenen Körper anzunehmen. Heute setzt sie sich leidenschaftlich dafür ein, junge Frauen darin zu bestärken, ihren Wert zu erkennen - den Wert, den Gott ihnen zuspricht.

Auf den Punkt: Warum sind Autor und Buch relevant?

1) Hochaktuelles Thema

Selbstwert, mentale Gesundheit und Identität im Spannungsfeld von Social Media und Leistungsdruck

2) Starke Zielgruppe

Besonders relevant für junge Frauen, Jugend- und Gemeindearbeit und Schulen

3) Positive Glaubensperspektive

Ermutigend, lebensnah und niedrigschwellig

Anlagen

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