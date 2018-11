FASHION.ZONE-Weihnachtsaktion: Im Winter Mode bestellen und im Sommer auf AIDA-Kreuzfahrt gehen

16.11.18

Preis: Eine AIDA-Kreuzfahrt für zwei Personen von Warnemünde bis New York im Wert von 10.000€ Preis: Vier Übernachtungen im Hotel Neptun in Warnemünde inkl. Rundum-Wohlfühlpaket für zwei Personen im Wert von 2.000€ Preis: Ein Shopping-Gutschein von FASHION.ZONE im Wert von 1.000€

FASHION.ZONE, der Premium-Onlineshop der ADCADA Unternehmensgruppe, schickt in diesem Jahr einen besonders vollgepackten Weihnachtsengel für sein Gewinnspiel auf die Reise: Wer in der FASHION.ZONE bestellt, hat die Chance auf regionale Preise im Wert von mehreren Tausend Euro, u.a. eine AIDA-Kreuzfahrt von Warnemünde nach New York oder einen Luxusurlaub im Warnemünder Hotel Neptun.Der Onlineshop FASHION.ZONE will als Herzstück der adcada GmbH seine Kunden zur Weihnachtszeit für Ihre Treue belohnen: Wer bis zum 21.12. eine Bestellung im Warenwert von über 100€ tätigt, kommt in den Lostopf für einen exklusiven Preis:ADCADA und FASHION.ZONE fühlen sich mit Rostock verbunden und wollen dies auch anhand Ihrer Preisauswahl zeigen. „Uns war von Anfang an wichtig, einen regionalen Bezug aufzubauen. Wir sind hier an der Küste zu Hause. Da lag es nahe, auch Erlebnisse zu verlosen, die wir ebenfalls mit unserer Hansestadt verbinden. Die Kooperation mit zwei überregional bekannten Rostocker Unternehmen freut uns sehr“, so ADCADA-Geschäftsführer Benjamin Kühn.Wenn also die Weihnachtseinkäufe anstehen und Geschenke besorgt werden wollen, haben die Kunden von FASHION.ZONE die Chance, selbst mit einem hochwertigen Preis belohnt zu werden. Bedingung ist, dass die Kunden ihre Kleidung auch behalten. Einen Bonus gibt es auf Wunsch obendrauf: Die Gewinner und ihre Begleitungen sind herzlich dazu eingeladen, sich im modernen ADCADA-Fotostudio von einem professionellen Fotografen ablichten zu lassen. So haben sie immer eine Erinnerung an dieses großartige Erlebnis vor Augen.Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden Sie unter https://fashion.zone/weihnachtsgewinnspiel