ADCADA & PROFESSION FIT – Neues Projekt sorgt für weitere Expansion

Seit dem Unterzeichnen des Kooperationsvertrages im Juli 2018 hat sich bereits einiges bei den beiden Partnern, die adcada GmbH aus Rostock-Bentwisch und die Profession Fit BGF GmbH aus Ergolding, getan: akzentuierende Öffentlichkeitsarbeiten sind gestartet und die gemeinsame Weiterentwicklung der bereits von vielen Firmen stark genutzten PROFESSION FIT APP zur betrieblichen Gesundheitsförderung ist in Angriff genommen worden.Getreu dem Motto der beiden Geschäftsführer Benjamin Kühn (ADCADA) und Bernhard Schindler (PROFESSION FIT) „Ein starkes Konzept braucht einen starken Partner“ soll auch das neue Konzept die bereits erfolgreich laufende Partnerschaft der einstigen Start-Ups festigen.„Direkt in unserem ADCADA Park in Bentwisch haben wir uns mit der entsprechenden Hardware die Möglichkeit, individuell bedruckbare Firmenkleidung mit hohem Qualitätsstandard herzustellen, geschaffen und werden diese Qualitätsware zusammen mit PROFESSION FIT vertreiben.“, freut sich Benjamin Kühn. „Mit unserem Online-Shop FASHION.ZONE für hochwertige Premiummode, der ferner exklusiv direkt in der APP inkludiert ist, so eigens für die APP-Nutzer attraktive Vorteile bereithält und wiederum durch entsprechende Onlinekäufe zeitgleich unseren Absatz erhöht, hat es begonnen, mit vielen weiteren, innovativen Ideen geht es nun in die Zukunft.“, so Kühn weiter.„Kunden, z. B. HR-Leitungen, können im Shopmodul der App in Zukunft Produkte von ADCADA kaufen. Dazu gehören unter anderem T-Shirts und Poloshirts mit Firmen-Logo, die ADCADA als Dienstleister für PROFESSION FIT liefern wird. […] Mit nur einem Klick im BlackBoard erhält der User sein T-Shirt mit seinem Namen und dem Unternehmenslogo an den Arbeitsplatz geliefert,“ erklärt Bernhard Schinder.Schon der erste Kunde, die Deutsche Fachpflegegruppe, die bereits die bedruckte Sportkleidung für ihre Mitarbeiter aus Bentwisch bezieht, zeigt, dass dieses entwickelte Projekt bereits Anklang findet.Die adcada GmbH ist eine konzernleitende Muttergesellschaft für ein Portfolio von Beteiligungsgesellschaften, die die Bereiche Handel, Immobilien, Finanzen sowie Marketing abdecken. Darüber hinaus ist die adcada GmbH in der Akquisition weiterer Beteiligungen und gegebenenfalls in Desinvestitionen tätig. Sie gibt die strategische Ausrichtung für die Geschäftsbereiche vor und schafft bzw. stärkt durch geeignete investive und / oder kommunikative Maßnahmen die Voraussetzungen für Wachstum und die Nutzung von Synergien.Die finanziell unabhängige ADCADA Unternehmensgruppe wurde 2015 von den Geschäftsführern Benjamin Kühn und Detlef Flüß gegründet und beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Bernhard Schindler hat die betriebliche Gesundheitsförderung ins Zeitalter der Digitalisierung geführt und mit Profession Fit Deutschlands Gesundheitscommunity Nr. 1 aufgebaut. Das Profession-Fit-Multikomponentensystem ist eine digitale Plattform, mit der Unternehmen nachhaltig die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, diese gekonnt weiterbilden und binden sowie Krankenfehltage wissenschaftlich nachgewiesen reduzieren. Das System von Profession Fit kann auf Tablet, Smartphone und PC mit Android- oder iOS-Betriebssystem installiert werden. Die finanziell unabhängige Profession Fit GmbH wurde 2015 gegründet und beschäftigt heute 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.