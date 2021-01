Spot on: Opel Mokka und Corsa bei "Germany's Next Topmodel 2021" am Start

Neue Staffel ab Februar: Opel setzt als offizieller Partner die erfolgreiche Kooperation fort

Opel-Beauties im Blitzlichtgewitter: Neuer Opel Mokka und Bestseller Opel Corsa begeistern das Publikum

Mutig und klar: Opel-Modelle fahren mit innovativem Style in die Zukunft

In wenigen Wochen gehtmit Opel als offiziellem Partner der erfolgreichen ProSieben-Show an den Start. Pünktlich zur Ausstrahlung der 16. Staffel vonpräsentiert sich der Hersteller im neuen Style. Opel ist mutig, klar und vor allem: alles andere als gewöhnlich. Das zeigen die Opel-Heroes als Sponsor der Show auch in allen begleitenden Trailern und Online-Formaten: Spot on für den neuenund Deutschlands meistverkauften Kleinwagen 2020, den. Mutig im Auftritt, klar im Design und innovativ bei den Technologien verkörpern die beiden Erfolgsmodelle bis ins kleinste Detail den neuen Opel-Spirit.wird ab dem 4. Februar 2021 donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein.„Mutig, klar und außergewöhnlich – ‚und Opel setzen ihre erfolgreiche Kooperation fort. In dieser Staffel starten wir voller Energie und Emotionen durch. Dafür steht der neue Mokka genauso wie der Corsa. Die neuen, jungen Opel-Erfolgsmodelle mit Style-Faktor werden das Publikum überzeugen“, freut sich Albrecht Schäfer, Direktor Marketing Opel Deutschland, auf die Kooperation mit „Mit der erneuten Zusammenarbeit führt Opel die erfolgreiche Partnerschaft auf das nächste Level. Schon seit 2007 zeigt der Hersteller immer wieder, wie gut die individuellen Modelle von Opel Corsa über Opel ADAM bis Opel Crossland zum unkonventionell-selbstbewussten Auftritt vonpassen. Denn sowohl die automobilen Models mit dem Blitz als auch die Teilnehmerinnen der TV-Show wissen, worauf es ankommt, um das Publikum zu begeistern: Persönlichkeit mit Stil. Und die haben Opel Corsa und Opel Mokka reichlich. Nicht umsonst ist der Bestseller Corsa bei den Kunden zum beliebtesten Kleinwagen Deutschlands avanciert – und der Corsa-e zum Gewinner desgekürt worden.Der neue Opel Mokka macht das Dream-Team komplett. Mit seinem, dem neuen Markengesicht, das sich wie ein stylishes Visier über die gesamte Fahrzeugfront zieht, und seinem volldigitalenwird der Newcomer zum innovativen Eyecatcher. Die Fans dürfen auf Überraschungen gespannt sein. Deshalb gilt schon jetzt: Dranbleiben!