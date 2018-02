Sicher fahren, sicher sparen: Mit der "Opel Autoversicherungs-Flat"

Die kleinen Wilden im Opel-Modellportfolio heißen ADAM und Corsa . Der freche Individualisierungs-Champion und der flexible Kleinwagen-Allrounder machen in der City genauso wie über Land und auf der Autobahn eine gute Figur, sind stylish, rundum praktisch und überaus wirtschaftlich. Ab sofort bietet die Opel Bank gemeinsam mit dem Partner Allianzfür den ADAM und den Corsa die „Opel Autoversicherungs-Flat[[2]“ . Damit lässt sich sicher fahren – und ganz sicher sparen. Denn für gerade einmal 24,90 Euro im Monat gibt’s für die wendigen City-Flitzer den Premium-Schutz im Angebot. Das ist besonders für junge Fahrer interessant, die in der Regel mit höheren Beiträgen in der Autoversicherung starten. So werden die gleichermaßen bei jungen Kunden, Familien und Individualisten besonders beliebten Modelle noch attraktiver.„Top-Versicherungsschutz für 24,90 Euro pro Monat – da macht das Autofahren gleich nochmal so viel Spaß“, sagt Opel Deutschland-Chef Jürgen Keller. „Gerade jüngere Autofahrer achten in der Regel auf jeden Euro. Für sie, aber auch für alle anderen ADAM- und Corsa-Fahrer, haben wir bei Opel deshalb ein Rundum-Sorglos-Versicherungspaket zu besonders günstigen Konditionen geschnürt. So bleibt auf jeden Fall noch Geld für weitere Touren im Portemonnaie.“Die Bedingung, um in den Genuss der Opel Autoversicherungs-Flat zu kommen: Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt sein, der Antragsteller einen Schadenfreiheitsrabatt von mindestens SF 1 vorweisen können. Dann deckt die Opel Autoversicherungs-Flat alle gewohnten Leistungen der Opel Autoversicherung in puncto Kfz-Haftpflicht und Vollkaskoschutz ab. Im Schadenfall übernimmt der Fahrer einzig den regulären Selbstbeteiligungsanteil. Dazu lässt sich das Leistungsportfolio auf Wunsch auch ganz individuell erweitern. Das Angebot, das sich auf bis zu 36 Monate Vertragslaufzeit erstreckt, ist zunächst bis zum 31. März 2018 abrufbar.