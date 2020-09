Sänger Nico Santos neuer Botschafter für den neuen Opel Mokka-e

Mokka-Weltpremiere: Singer-Songwriter Nico Santos, Webvideo-Produzentin Melina und Gründer Willy vor Ort

#ThisIsOpel: Junge Kreative, Designer und Musiker werden Mokka-Botschafter

Ab Herbst: Digitale Kampagne mit den neuen Mokka-Botschaftern

Der eine ist stylisch, effizient, elektrisch, mutig und klar – der neue-e. Die anderen sind Musiker, Designer, Macher und Kreative. Als Team haben alle eins gemeinsam: Sie stecken voller Energie, sind mutig, klar und außergewöhnlich. Nebenzählen auch(@melinasophie),(@marcelostertag),(@willy) sowie(@lifetimepieces) zu den neuen Mokka-Botschaftern. Die Talents sind Teil einer langfristigen digitalen Kampagne. Sie werden schon bald mit ihrem elektrischen Mokka-e unterwegs sein und ihre Community auf den Social Media Channels an ihren Erfahrungen mit dem Opel-Newcomer teilhaben lassen. Drei der Botschafter hatten bei der offiziellenbereits die Gelegenheit, den neuen Opel Mokka in Rüsselsheim kennenzulernen.Da lag Musik in der Luft, als sich Nico Santos den Opel-Newcomer ganz genau betrachtete: „Wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich immer Musik. Mit dem superleisen Elektro-Mokka wird das Sounderlebnis dann perfekt. Dazu finde ich das neue Cockpit mega! Freue mich, wenn ich im nächsten Jahr mit dem Mokka-e zu meiner Deutschland-Tour starten kann.“Nico Santos ist in Bremen geboren und in Spanien aufgewachsen. In den letzten beiden Jahren gehörte er zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschen Radio. Kein anderer bekam 2018 so viel Airplay wie Nico Santos, dessen zweites Album „Nico Santos“ jetzt veröffentlicht wird.Melina wurde mit ihrem ersten YouTube-Kanal „Lifeofmelina“ bekannt. Bis heute dreht die sympathische junge Frau Videos zu den Themen Comedy, Unterhaltung und Lifestyle. Auch persönliche Vlogs aus ihrem Alltag finden auf ihrem Channel einen Platz. „Was für ein Auftakt des neuen Opel Mokka. Ich bin froh, ein Teil der Opel Familie sein zu dürfen und besonders die E-Variante des Mokka hat mich begeistert. Ich kann die erste Testfahrt kaum abwarten“, freute sich Melina auf der Mokka-Weltpremiere.Neben dem erfolgreichen Blog „Dressed Like Machines“ featured Willy einfach alles, was ihm Spaß macht. Insbesondere für Schuhe und Tattoos hat er ein Faible. „Das Design des neuen Opel Mokka inspiriert mich, neue Wege zu gehen und meinen Approach an Autos in Verbindung mit Fashion neu zu definieren – stay tuned, was da alles so kommen wird“, gab Willy seiner Community ein Versprechen ab.„Wir freuen uns darauf, dass der Opel Mokka-e ein Teil des Alltags unserer Talente wird. Mit hochwertigen Clips, erlebnisreichen Events und spannenden Episoden werden die Communities hautnah erleben, wie Melina, Judith, Nico, Willy und Marcel den neuen Mokka und die Elektromobilität erobern. Ich bin gespannt auf die Einblicke, die sicherlich wie der Mokka mutig, klar und außergewöhnlich sein werden“, sagte Opel Deutschland-Marketingdirektor Albrecht Schäfer.