Opel startet freiwillige COVID-19-Selbsttests

Opel unterstützt den Kampf gegen die Corona-Gesundheitskrise weiterhin mit voller Kraft: Ab Mittwoch wird das Unternehmen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland, die in Präsenzarbeit tätig sind, umfangreiche Corona-Selbsttests zur Verfügung stellen. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen 200.000 Tests bestellt. Jeder Beschäftigte soll die Möglichkeit haben, sich ein bis zwei Mal wöchentlich selbst testen zu können. Das Testangebot erfolgt selbstverständlich auf freiwilliger Basis und gilt auch für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur tageweise vor Ort sind.



„Mit diesem umfangreichen Selbsttest-Angebot beteiligen wir uns an der nationalen Teststrategie und packen im Kampf gegen die Pandemie weiter mit an. Wir sagen bereits seit Monaten, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen“, sagte Opel CEO Micheal Lohscheller. Opel hat schon früh und konsequent auf die Corona-Pandemie reagiert und ein umfassendes Hygiene- und Gesundheitsprotokoll an allen Standorten umgesetzt. Am Standort Kaiserslautern hat das Unternehmen der Stadt zudem pachtfrei Werksflächen und -gebäude zur Verfügung gestellt, um das dortige Impfzentrum aufbauen zu können. Auch die Voraussetzungen für eigene Impfungen über den Werksärztlichen Dienst hat das Unternehmen bereits getroffen.

