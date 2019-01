Opel setzt Umweltprämie auch im neuen Jahr fort

08.01.19

Bis zu 8.000 Euro: Für Euro 1 bis 4-Diesel aller Marken bei Neukauf eines Opel

Zukunftsgerichtet: Eintauschprämie auch für Kunden von Opel-Diesel-Pkw mit Euro 5 in Schwerpunktregionen

Opel setzt auch 2019 diefort. So können bis auf Weiteres die Besitzer älterer Dieselfahrzeuge aller Marken der Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4 von bis zu 8.000 Euro Prämie profitieren. Voraussetzung: Das zuvor mindestens sechs Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassene Diesel-Altfahrzeug wird verschrottet.Zudem gilt eine Eintauschprämie für Kunden mit Wohn- oder Firmensitz in Schwerpunktregionenauch bei Inzahlungnahme von Euro 5-Modellen der Marke Opel. Den modellabhängigen Bonus gibt es bei allen deutschen Opel-Vertragshändlern für Neuwagender meisten Baureihen (siehe Tabelle).Das Unternehmen hat bereits im vergangenen Jahr sein Produktportfolio an die ab September 2019 für alle Neuzulassungen geltenden Euro 6d-TEMP-Anforderungen angepasst. So können Käufer aus einem breiten Angebot an ebenso antriebsstarken wie verbrauchsgünstigen Aggregaten in allen Opel-Pkw-Baureihen wählen. Die Opel-Umweltprämie gilt sowohl für Privatkunden als auch für Kleingewerbetreibende.Auch Gebrauchtwagenkunden bietet Opel im neuen Jahr ein zusätzliches Plus an Sicherheit: Für Jahreswagengibt Opel eine Garantieverlängerung von zwei Jahren sowie eine dreijährige Mobilservice-Verlängerung zusätzlich zur Herstellergarantie.KARL2.000 EuroCombo Life3.000 EuroADAM, Corsa3.500 EuroCrossland X4.000 EuroAstra, Grandland X, Mokka X, Zafira6.000 EuroInsignia8.000 Euro