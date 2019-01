Opel Zafira Life feiert Weltpremiere auf dem Brüsseler Automobilsalon

18.01.19

Pressekonferenz: Mit Opel-Marketing- und Vertriebschef Xavier Duchemin

Weltpremiere: Opel setzt Modelloffensive mit neuem Zafira Life fort

Publikumspremiere: Elektrostudie Opel GT X Experimental zeigt Zukunft der Marke

Jubiläumsauftakt: Opel baut seit 120 Jahren Autos und demokratisiert Mobilität

PACE!-Plan funktioniert: Opel wird nachhaltig profitabel, elektrisch und global

Den Auftakt zum Jubiläum von „120 Jahren Automobilbau“ feiert Opel direkt mit einer Weltpremiere auf dem Brüsseler Automobilsalon. Auf der heutigen Pressekonferenz hat Opel-Marketing- und Vertriebschef Xavier Duchemin der Öffentlichkeit erstmals den neuenpräsentiert. „Die nächste Zafira-Generation macht das Leben für Fahrer und Passagiere noch leichter, komfortabler, variabler. Der neue Zafira Life ist attraktiv und praktisch zugleich. Er ist genau das, was wir unter Flexibilität der nächsten Generation für alle verstehen“, sagte Xavier Duchemin am Opel-Messestand 09-10 in Halle 4 des Brüsseler Expo-Geländes.Als weitere Publikumspremiere steht dervom 19. bis 27. Januar (Publikumstage) im Rampenlicht – eine Studie, die für die Zukunft der Marke Opel steht und zeigt, was Kunden von den Blitz-Modellen künftig erwarten dürfen: Opel wird elektrisch, investiert in Wachstumssegmente und wird dadurch nachhaltig profitabel und global. Wie dies funktioniert, legte Duchemin am bereits erfolgreich gestarteten Strategieplandar.„Der Brüsseler Salon ist als erste europäische Automobilausstellung 2019 die perfekte Gelegenheit für uns, die erste von zahlreichen Produktpremieren in diesem Jahr zu feiern“, kündigte der Opel-Marketing- und Vertriebschef an. Und Weltpremiere Nummer 1 des Opel-Jubiläumsjahres hat es in sich: Seit 120 Jahren baut der deutsche Hersteller mit Sitz in Rüsselsheim praktische Autos mit erschwinglichen Technologien für alle. Genau diese Qualitäten machen auch den neuen Opel Zafira Life aus. Der neue Großraum-Pkw deckt mit drei Fahrzeuglängen (4,60 Meter, 4,95 Meter und 5,30 Meter) gleich drei Marktsegmente ab. „Dabei erfüllt er die Anforderungen von Familien ebenso wie die von Geschäftsreisenden – mit einem flexibel gestaltbaren Innenraum, hohem Komfort und topmodernen Fahrerassistenz-Systemen bis hin zum Multimedia-Infotainment“, fasste Duchemin zusammen.Der Zafira Life bietet in jeder Länge bis zu neun Personen Platz – Top-Komfort inbegriffen. Der beginnt schon beim Einsteigen auf Wunsch mit elektrisch öffnenden Schiebetüren, eine Fußbewegung unter der jeweiligen Fahrzeugseite genügt. Für besten Vortrieb auch abseits fester Wege ist der Zafira Life mit der adaptiven Traktionskontrolle IntelliGrip ausgerüstet. Auch eine 4x4-Variante kommt gleich zur Markteinführung. Den Allradantrieb steuert Offroad-Spezialist Dangel bei. Bestellbar ist der neue Opel Zafira Life bereits ab Februar. Und zum Jahresbeginn 2021 wird es den Newcomer darüber hinaus als rein elektrische Variante geben – ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Elektrifizierung der Marke.„Seit 120 Jahren bietet Opel Innovationen, Hightech und Mobilität für Millionen. Diesen Weg bestreiten wir heute und in Zukunft konsequenter denn je. Nichts demonstriert dies besser als das Fahrzeug, das sich hier neben mir auf der Bühne befindet“, kündigte Duchemin die zweite Premiere des Tages an: „Der Opel GT X Experimental, ein kompaktes, elektrisches SUV voller innovativer Ideen.“Der in Brüssel erstmals vor großem Publikum präsentierte GT X Experimental symbolisiert nichts weniger als die Opel-Zukunft: Er ist elektrisch, kompakt in seinen Abmessung und voll vernetzt. Mit seinen innovativen Lösungen sowie seinem emotionalen und zugleich minimalistischen Design verkörpert er die Opel-Markenwerte in Reinform: begeisternd, nahbar und deutsch.Der GT X Experimental gibt so einen Ausblick darauf, wie Opel-Modelle ab Mitte der 2020er Jahre sein werden – und wie diese mit ihrer Gestaltung und ihren Technologien das Leben der Menschen angenehmer machen werden: Klare Formen, ein mutiges Design mit den Markenzeichenund darunter verborgene Technologien, die nur dann in Erscheinung treten, wenn sie auch benötigt werden. Der Opel GT X Experimental richtet den Blick auf das Wesentliche, auf das, was wirklich zählt und den Autofahrer voranbringt. „Der GT X Experimental verkörpert als Fahrzeug unsere Markenvision, wie wir sie mit PACE! voranbringen wollen“, so Duchemin.Dabei weise PACE! nicht nur den Weg in die Zukunft, sondern zeige aktuell bereits Wirkung, betonte der Opel-Marketing- und Vertriebschef. Beispiel neuer Opel Combo: „Der Combo Cargo wurde zum ‚International Van of the Year 2019‘ und der Pkw Combo Life zum ‚AUTOBEST – Best-buy-Car of Europe 2019‘ gekürt. Mit 36.000 Bestellungen seit dem Start im September sind wir bereits besser als im gesamten Jahr 2017. Und mit fast 135.000 Bestellungen für den Grandland X sowie rund 200.000 jeweils für Crossland X und Insignia befinden wir uns ebenfalls in der Erfolgsspur“, legte Duchemin nach.Dazu trägt auch an zentraler Stelle das Rüsselsheimer Forschungs- und Entwicklungszentrum bei. Dieses wird künftig die Entwicklung der leichten Nutzfahrzeuge für die gesamte Groupe PSA ebenso wie die einer neuen Benzinmotorenfamilie verantworten und 15 Kompetenzzentren beherbergen. Die besten Voraussetzungen für Opel, um imdurchzustarten und die bereits laufende Produktoffensive zum nachhaltigen Erfolg zu führen. Neben der Einführung des neuen Vivaro und der Plug-in-Hybrid-Variante des Grandland X spielt dabei insbesondere die nächste Corsa-Generation eine wichtige Rolle: „Der neue Opel Corsa wird erstmals auch als vollelektrische Version vorfahren. Der Corsa ermöglicht damit Elektromobilität für mehr Kunden als jemals zuvor und trägt entscheidend dazu bei, dass Opel bis zum Jahr 2024 zur voll elektrifizierten deutschen Marke wird“, so Duchemin.Darüber hinaus ergänzen ab sofort diedas Opel-Portfolio. Die bereits bestellbaren Pkw-Modelle von den Kleinwagen ADAM, KARL und Corsa über den Bestseller Astra, die sportlichen X‑Modelle Crossland X, Mokka X und Grandland X bis hin zum Kompakt-Van Zafira und dem Opel-Flaggschiff Insignia verfügen mit „120 Jahre“-Ausstattung serienmäßig über jede Menge hochmoderne Technologien sowie Design- und Komfort-Features – zu extra attraktiven Konditionen.