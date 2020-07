Opel-Schwestermarke Vauxhall liefert 1.000 Vivaro-e an British Gas

Transporterflotte: Größter Auftrag für Elektrofahrzeuge in Großbritannien

Energieversorger: British Gas mit drittgrößter kommerzieller Flotte des Landes

Die Opel-Schwestermarke Vauxhall hat heute bekanntgegeben, dass sie von British Gas einen Auftrag über 1.000 elektrische Vivaro-e-Transporter erhalten hat. Dies ist der bislang größte kommerzielle Auftrag für Elektrofahrzeuge in Großbritannien. Die Vivaro-e werden in den nächsten zwölf Monaten ausgeliefert und landesweit vom British Gas eingesetzt.Der Energieversorger gehört zum Unternehmen Centrica. Dieses will seine aus 12.000 Fahrzeugen bestehende Flotte bis 2030 elektrifizieren. Centrica wird weitere Bestellungen für Elektrofahrzeuge bei Vauxhall aufgeben, sobald diese verfügbar sind.Matthew Bateman, Geschäftsführer von British Gas, sagt: „Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Vauxhall entschieden, da diese uns eine große Anzahl hochwertiger und emissionsarmer Transporter zur Verfügung stellen können, um unsere Kunden effektiv zu bedienen.“Stephen Norman, Geschäftsführer von Vauxhall Motors, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass British Gas mit dem Vivaro-e den größten Auftrag von Elektrofahrzeugen in Großbritannien getätigt hat. Das große Auftragsvolumen zeigt, dass der Vivaro-e den Übergang zu emissionsarmen Fahrzeugen beschleunigen und daher die Luftqualität verbessern kann.“