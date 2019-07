Opel Insignia hat den geringsten absoluten Wertverlust seiner Klasse

Restwertriese 2023: Opel-Flaggschiff Insignia ist extrem wertstabil

Starker Zweiter: Opel Ampera-e überzeugt bei den Elektroautos

Der Opel Insignia ist ein „Restwertriese 2023“. Das Opel-Flaggschiff glänzt mit dem geringsten absoluten Wertverlust in der. Dazu kommt ein starker zweiter Platz für den Opel Ampera-e bei den. Die Analysten von bähr & fess forecasts küren alljährlich gemeinsam mit Focus Online aktuelle Neuwagen, die in den kommenden vier Jahren laut Prognose am wenigsten an Wert verlieren werden.Spitzenreiter in der Mittelklasse beim geringsten absoluten Wertverlust in vier Jahren ist der Opel Insignia Grand Sport. Die Limousine holt sich den Titel „Restwertriese 2023“ vor dem Skoda Superb und dem Mazda 6. Bei den Elektroautos punktet der Opel Ampera-e mit seinem hohen prozentualen Werterhalt und muss sich nur vom neuen Tesla Model 3 geschlagen geben.„Jahr für Jahr liegen unsere Modelle bei den Restwertprognosen ganz vorne. Der Insignia ist das beste Beispiel für die Wertbeständigkeit unserer Autos. Innovative Technologien und Top-Qualität überzeugen die Experten. Unsere Kunden profitieren schließlich von den hohen Wiederverkaufswerten“, freut sich Opel Deutschland-Chef Ulrich Selzer über den Erfolg bei den „Restwertriesen 2023“.Die Experten von bähr & fess forecasts ermitteln stets Sieger in zwei Kategorien:(in Prozent) und(in Euro). Relativer Restwertriese bedeutet: Wieviel Prozent vom ursprünglichen Listenpreis sind im Jahr 2023 noch vorhanden? Gewinner nach Prozent sind demnach die Modelle, die binnen vier Jahren prozentual am meisten vom ursprünglichen Wert behalten haben werden. Sieger in Euro (absoluter Restwertriese) sind die Neuwagentypen, die nach vier Jahren auf Euro und Cent gerechnet am wenigsten vom Neupreis verloren haben werden.