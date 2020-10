Neuer Opel Corsa ist Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen

Opel-Bestseller führt im bisherigen Jahresverlauf Kleinwagensegment an

Segmentanteil steigt in Deutschland im September auf 13,8 Prozent

Jeder dritte Privatkunde wählt elektrische Variante

Der neue Opel Corsa ist der beliebteste Kleinwagen Deutschlands. Mit 6.146 Neuzulassungen führt der Bestseller von Opel das Segment im September bereits den zweiten Monat in Folge an. Der Anteil innerhalb des Segments wächst laut Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) auf 13,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen des Corsa demnach um 22,4 Prozent.„Der neue Corsa ist ein echter Gewinnertyp im hart umkämpften Kleinwagensegment. Auch und gerade als rein batterie-elektrischer Corsa-e setzt die Neuauflage unseres Bestseller zunehmend mehr Impulse. Jeder dritte Privatkunde entscheidet sich bereits für die elektrische Variante“, sagt Opel Deutschlandchef Andreas Marx.Seit seiner Einführung im Jahr 1982 ist der Corsa mit rund 14 Millionen verkauften Einheiten ununterbrochen eines der beliebtesten Fahrzeuge von Opel. Das aktuelle Modell, das im November 2019 in die Autohäuser kam, kommt immer besser in Schwung und klettert in den Zulassungsstatistiken kontinuierlich nach oben.Schon im August lag der Corsa an der Spitze des Kleinwagensegments in Deutschland. Mit fast 34.000 neu zugelassenen Einheiten ist der Corsa auch im bisherigen Jahresverlauf der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands und liegt in der Gunst der Kunden vor zahlreichen starken Wettbewerbern.Doch nicht nur in Deutschland ist der Corsa äußerst erfolgreich. Gemäß der aktuellen Statistik der britischen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) war der Vauxhall Corsa im September das meistverkaufte Auto im Vereinigten Königreich: 10.553 Einheiten wurden demnach innerhalb eines Monats neu zugelassen. Damit führt der preisgekrönte, effiziente sowie innovativ ausgestattete Newcomer nach Juni und Juli bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Neuwagen-Zulassungsliste auf dem britischen Markt an.