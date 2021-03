Mobilität für alle: Opel Zafira-e Life als rollstuhlgerechter Elektro-Van

Emissionsfreie Großraumlimousine: Rein elektrischer Zafira-e Life mit Spezialumbau

Starker Partner: Spezialist AMF-Bruns macht Opel-Modelle rollstuhltauglich

Breites Portfolio: Auch Combo Life und Movano mit zertifizierter Rollstuhleinrichtung

Derverbindet hohen Fahrkomfort und Platz im Überfluss mit einem elektrischen, emissionsfreien und extra-leisen Antrieb. Ab sofort profitieren davon auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Denn in der jetzt erhältlichen Variante des Umbauspezialistenverwandelt sich die batterie-elektrische Version des Opel-Vans in ein vollumfänglich behindertengerechtes Fahrzeug mit großem Heckausschnitt für Rollstuhlfahrer. Der Zafira-e Life mit zertifiziertem Umbau eignet sich so perfekt zur Beförderung von Rollstuhlfahrern.Bereits den konventionell angetriebenenbietet AMF-Bruns als rollstuhlgerechten Großraum-Van in den zwei Fahrzeuglängen M (4,95 Meter) und L (5,30 Meter) an. Nun erweitert derdas Portfolio an bedürfnisgerecht ausgestatteten Fahrzeugen. Fahrer und Passagiere müssen dabei keine Kompromisse hinsichtlich Reisekomfort, Sicherheit oder Platz eingehen. Denn wie die Diesel-Pendants bieten auch die batterie-elektrische Variante alle Voraussetzungen für die zertifizierte Umwandlung in ein rundum alltagstaugliches, behindertengerechtes Fahrzeug.Die im Fahrzeugboden untergebrachte 50 kWh-Batterie sorgt dafür, dass die Passagiere im Innenraum über ebenso viel Platz wie in jedem anderen Zafira Life verfügen. Zusammen mit der tiefergelegten Bodenwanne beträgt die Innenhöhe im Rollstuhlbereich rund 1.420 Millimeter, die Durchfahrthöhe 1.500 Millimeter. Die Rollstuhlwanne ist circa 810 Millimeter breit und 1.400 (bei Zafira-e Life M) respektive 1.710 Millimeter (Zafira-e Life L) lang. Die rutschsichere Rampe am großen Heckausschnitt des Elektro-Vans ermöglicht den einfachen Zugang zum Fahrzeug. Mit Hilfe eines DIN- und ISO-geprüften Personen- und Rollstuhlrückhaltesystems lässt sich der Rollstuhl am Fahrzeugboden befestigen, so dass eine sichere Fahrt gewährleistet ist. Hinzu kommen extra lange Elektrogurte zur vorderen Rollstuhlbefestigung. Die optionale Kopf- und Rückenstütze FutureSafe erhöht den Schutz weiter. Das zweiteilige System kann individuell für den Rollstuhlfahrer eingestellt werden und lässt sich bei Fahrten ohne Rollstuhl platzsparend zur Karosserie schwenken.Besonders praktisch: Die Variabilität des Zafira-e Life bleibt erhalten. Ist ein Rollstuhlfahrer an Bord, können in erster und zweiter Reihe fünf weitere Personen mitfahren. Wird kein Rollstuhlfahrer befördert, lässt sich die ebenfalls auf Wunsch erhältliche, patentierte EasyFlex Rampe einfach und schnell flach in den Innenraum umlegen. So entsteht zusätzlicher Stauraum für Gepäck sowie Platz für zwei weitere Personen. Mit zwei Dreh-Klappsitzen in der dritten Reihe wird so – unabhängig von der gewählten Fahrzeuglänge – aus dem 5+1 ein vollwertiger 7-Sitzer.Mit der 50 kWh-Batterie kann der Zafira-e Life bis zu 231 Kilometer weit fahren (gemäß WLTP). Seine Batterien lassen sich über eine Wall Box zu Hause, Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose mit Energie versorgen. An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lädt die 50 kWh-Batterie des Zafira-e Life in nur 30 Minuten zu 80 Prozent wieder auf. Zudem verfügt der Elektro-Van in Deutschland serienmäßig über einen dreiphasigen 11 kW-On-Board-Charger.Als zertifizierter Umbaupartner von Opel verfügen die von AMF-Bruns vorgenommen behindertengerechten Umbauten über eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und eine europäische Typgenehmigung. Das Portfolio des Spezialisten umfasst neben dem neuen Opel Zafira-e Life und dem Opel Zafira Life auch densowie den. Der große Opel-Transporter ist für den Rollstuhltransport wahlweise mit einem vollautomatischem Linearlift oder einem Schwenklift ausgestattet, um den Einstieg mit Rollstuhl auch bei engen Parkplätzen zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt es den Movano mit einer rutschsicheren Auffahrrampe aus Aluminium und optionaler Heckabsenkung. In wenigen Sekunden lässt sich das Heck so absenken, dass die Einfahrt mit dem Rollstuhl besonders einfach ist. Nach dem Einklappen der Rampe und Schließen der Hecktür hebt sich das Fahrzeug wieder automatisch an.