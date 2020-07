Mehrwertsteuer geschenkt: Das Opel-Konjunkturpaket

„Opel Green Deal“: Kunden zahlen beim Kauf eines sofort verfügbaren Modells weiterhin nur den Nettopreis

Mehrwertsteuer geschenkt: Barkaufaktion verlängert bis zum 30. September 2020

„Opel Flat for free“: Rundum-sorglos-Paket mit 3 Jahren Garantie und Mobilservice sowie bis zu 3 Inspektionen inklusive

Seit dem 1. Juli 2020 gilt in Deutschland die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent – diese gibt Opel ohnehin direkt an die Kunden weiter. Doch das ist der Marke mit dem Blitz nicht genug. Bereits seitschenkt der Hersteller seinen Kunden die ganze Mehrwertsteuer für viele sofort verfügbare Fahrzeuge. Nun geht derin die Verlängerung – zunächst bis zum 30 September 2020. Die Aktionspreisesind also weiterhin brutto = netto. Sie gelten bei Barkauf für viele Baureihen wie etwaundab der Ausstattung Edition. Ausgenommen sind lediglich die Business-Sondermodelle sowie der batterie-elektrische Opel Corsa-e.„Mehrwertsteuer? Geschenkt! Der ‚Opel Green Deal‘ bietet jetzt die besondere Gelegenheit, sich seinen Traum-Opel extra günstig zu sichern. Die Auswahl an sofort verfügbaren Modellen bei den teilnehmenden Opel-Partnern ist groß. Der Besuch beim Händler lohnt sich jetzt also ganz besonders“, erklärt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.Dieder Grandland X-Baureihe profitieren neben den Aktionspreisen beim Opel-Händler zusätzlich von der Innovationsprämie aus demder Bundesregierung. Befristet bis zum 31. Dezember 2021 steigt derfür Plug-in-Hybride mit einem Nettolistenpreis von unter 40.000 Euro auf 7.110 Euro sowie auf 5.925 Euro (jeweils inklusive Mehrwertsteuereffekt) bei einem Nettolistenpreis von über 40.000 Euro.Doch damit nicht genug: So geht auch die „Opel Flat for free“in die nächste Runde. Das Rundum-sorglos-Paket für viele Bestandsfahrzeuge ab der Ausstattung Edition schützt vor ungeplanten Kosten und umfasst 3 Jahre Garantie, bis zu 3 Inspektionen in 3 Jahren gemäß Opel-Serviceplan und 3 Jahre Mobilservice. Dieses Angebot gilt für Bestandsfahrzeuge noch bis zum 30. Juli 2020. Für den Astra läuft die „Opel Flat for free“ sogar noch bis zum 30. September 2020 bei allen teilnehmenden Händlern.