Macht mächtig Laune: Der neue Opel Corsa GSi mit Top-Triebwerk

Kraftvoller Sportler: 1,4-Liter-Turbo mit Sechsgang-Schaltgetriebe für viel Fahrspaß

Kurvenkünstler: Fahrpräzision in Reinform dank knackigem OPC-Sportfahrwerk

Pures Sport-Feeling: Recaro-Sitze und Sportlenkrad innen, Karbonelemente außen

Fortsetzung der GSi-Tradition: Opel Corsa GSi folgt auf den dynamischen Insignia GSi

Nach dem Opel Insignia GSi fährt schon im Sommer der neue Opel Corsa GSi als zweites GSi-Modell vor. Angetrieben wird der präzise Kurvenkünstler vom kraftvollen 1,4-Liter-Turbobenziner mit 110 kW/150 PS und 220 Newtonmeter Drehmoment (Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,9-7,8 l/100 km, außerorts 5,4-5,2 l/100 km, kombiniert 6,3-6,2 l/100 km, 147-143 g/km CO). Damit beschleunigt Opels „heißer Flitzer“ nicht nur in flotten 8,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, er begeistert auch mit vorbildlichen Elastizitätswerten auf dem Weg zur Spitzengeschwindigkeit von 207 km/h. So zieht der Corsa GSi in nur 9,9 Sekunden im fünften Gang von 80 auf 120 km/h. Und selbstverständlich ist das kleine Rüsselsheimer Kraftpaket über die starken Leistungen hinaus Teil der Euro 6d-TEMP-Offensive von Opel.Der Corsa GSi soll vor allem auf kurvenreichen Landstraßen viel Fahrspaß machen. Deshalb legten die Ingenieure bei der Konfiguration des Motors – der eine spezifische Literleistung von mehr als 100 PS vorweisen kann – insbesondere auf das optimierte Ansprechverhalten Wert. So überzeugt das Turbotriebwerk zusammen mit einem knackig-kurz übersetzten Sechsgang-Schaltgetriebe und einer außergewöhnlichen Durchschlagskraft im zweiten und dritten Gang ebenso wie mit einem maximalen Drehmomentplateau zwischen 3.000 und 4.500 min– bestens zugeschnitten auf einen beherzten Fahrstil.Dabei verströmt der Corsa GSi pure Präzision: Das von der OPC-Variante bekannte Sportfahrwerk und die mit signalroten Bremssätteln bestückten Bremsen stellen eine präzise Athletik, außergewöhnliches Handling und kurze Bremswege sicher. Dazu passen die auf Wunsch erhältlichen 18-Zoll-Leichtmetallräder mit den griffigen Reifen der Maße 215/40 R18.Das Hochleistungs-Feeling des neuen Corsa GSi spiegelt auch sein athletisch-markantes Äußeres mit großen Lufteinlässen, stark ausgeformter Motorhaube, prominentem Heckspoiler sowie präzise modellierten Seitenschwellern wider. Vorn blickt man in das freche Corsa GSi-Gesicht mit großem Wabengrill und vom zentralen Opel-Blitz ausgehenden Spangen sowie Außenspiegelgehäusen in Carbon-Rennoptik. Die großen chromumrandeten Designelemente, die durch horizontal über die Front verlaufende schwarze Querstreben optisch verbunden sind, sowie die angedeutete Lufthutze in der Motorhaube unterstützen den Eindruck des knallhart auf der Straße stehenden Sportlers. Das kraftvolle Styling findet sich auch in der Rückansicht wieder. Der markante Heckspoiler an der Dachkante sorgt für zusätzlichen Abtrieb; das sportlich verchromte Auspuffrohr wird von der kraftvoll gezeichneten Heckschürzenlippe in Wagenfarbe umrahmt.Pures Sport-Feeling auch im Innenraum: Der Corsa GSi-Pilot nimmt auf dem optionalen Recaro-Performancesitz Platz, die Hände am Sportlederlenkrad. Jetzt mit dem Lederschaltknauf den Gang einlegen, den Fuß aufs Aluminium-Sportpedal – und der Fahrspaß beginnt.