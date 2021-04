Extra stylish, extra sicher: Der neue Opel Astra "Design & Tech"

Neue Ausstattungslinie: Astra „Design & Tech“ mit vielen Extras bereits ab 23.780 Euro

Top-Design: Leichtmetallräder in Technical Grey, Sitze in Stoff/Premium-Lederoptik

Top-Technologie: Serienmäßig mit Frontkamera-Systemen, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und automatischem LED-Lichtsystem

Multifunktionales Familienauto, sportlicher Dienstwagen, komfortables Reisemobil – der aktuelleist nicht nur höchst vielseitig, er ist zudem extra effizient und in der neuen Ausstattungslinienun noch sicherer und stylisher als je zuvor. Ab sofort werden Astra-Fünftürer und Astra Sports Tourer für alle, die ein Auto im individuellen Look und mit höchsten Sicherheitsstandards fahren wollen, noch interessanter. Denn jetzt erweitert Opel das Angebot des Bestsellers um die neue Linie „Design & Tech“ – zahlreiche Highlights zum attraktiven Einstiegspreis von 23.780 Euro sind bereits inklusive (alle Preise UPE inkl. MwSt.). Und wer seinen Opel Astra mit weiteren hochmodernen Technologien und Infotainment-Features zusätzlich aufwerten will, kann zu den speziell für die Astra „Design & Tech“-Modelle geschnürten Assistenz- und Technologie-Paketen greifen.Opel Astra „Design & Tech“ – der Name ist Programm. Von außen erstrahlen Limousine und Kombi mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern im 5-Doppelspeichen-Design in Technical Grey; der Sports Tourer glänzt zusätzlich mit einer silberfarbenen Dachreling. Das „Design & Tech“-Emblem macht den Astra auf den ersten Blick als neuen, stylishen Familienzuwachs kenntlich. Im Innenraum können es sich Fahrer und Beifahrer auf vielfach einstellbaren Komfortsitzen in schwarzer Stoff/Premium-Lederoptik bequem machen. Dekorleisten in Klavierlack-Schwarz und die Ambiente-Beleuchtung für die vorderen Türen unterstreichen den hochwertigen Auftritt.Doch der Opel Astra „Design & Tech“ bietet nicht nur viel fürs Auge, er hat auch zahlreiche Tech-Features an Bord, die das Fahren noch entspannter, sicherer und komfortabler machen. Für beste Sicht auch bei Dunkelheit sorgen die serienmäßigen LED-Scheinwerfer sowie die Sicht-Ausstattung mit automatischem Abblendlicht samt Tunnelerkennung, Regensensor vorn und automatisch abblendendem Innenrückspiegel. Einem drohenden Auffahrunfall beugen Frontkamera-unterstützte Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Spur- und Spurhalte-Assistent sowie die Abstandsanzeige vor.Die Innenraumtemperatur lässt sich bei den „Design & Tech“-Modellen standardmäßig für Fahrer und Beifahrer individuell über die Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik regeln. Dinge des täglichen Bedarfs können griffgünstig in der verschiebbaren Mittelarmlehne untergebracht werden, die in dieser Ausstattungslinie mit praktischen Getränkehaltern und platzsparender elektrischer Parkbremse kombiniert ist. Derart umfangreich ausgestattet ist der Astra-Fünftürer „Design & Tech“ bereits ab 23.780 Euro, der Astra Sports Tourer „Design & Tech“ ab 24.880 Euro erhältlich.Darüber hinaus lassen sich Astra-Fünftürer und Sports Tourer mit den exklusiv für die „Design & Tech“-Modelle bestellbaren Assistenz- und Technologie-Paketen weiter aufwerten. Dasbietet zum Preis von 940 Euro Sicherheitsfeatures wie den automatischen Parkassistenten inklusive Parkpilot für Front und Heck. Das System erkennt Längs- und Querparklücken und lenkt das Fahrzeug bei Bedarf automatisch ein. Vor seitlich herannahenden Verkehrsteilnehmern warnt in beiden Außenspiegeln der Toter-Winkel-Warner – wertvoll insbesondere bei Überholvorgängen oder beim Abbiegen. Und dank dem ebenfalls im Paket enthaltenen Verkehrsschild-Assistenten haben Astra-Fahrer stets die auf ihrer Strecke geltenden Tempolimits und andere Vorgaben im Blick. Praktisch beim Rangieren im Stadtverkehr ist zudem die Rückfahrkamera, die eine umfassende Sicht nach hinten ermöglicht und mit Lenkleitlinien das Einparken erleichtert. Im für 1.540 Euro erhältlichenkommt in Kombination mit dem Top-Infotainment-System Multimedia Navi Pro eine digitale Rückfahrkamera zum Einsatz.Mit dem adaptiven blendfreienverfügt das für 1.950 Euro bestellbareüber ein weiteres echtes Highlight in dieser Fahrzeugklasse. Die insgesamt 16 LED-Elemente passen die Länge und Verteilung des Lichtkegels jeder Verkehrssituation in Millisekunden automatisch an. So macht das System für Fahrer und Passagiere die Nacht zum Tag, ohne dabei andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Hightech bietet das „Technologie-Paket“ auch im Innenraum: Mit dem Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Top-Infotainment Multimedia Navi Pro sind Astra-Fahrer stets bestens vernetzt. Das System lässt sich über den acht Zoll großen Farb-Touchscreen oder via Spracheingabe steuern. Connected Navigation Servicesgestalten die Reise mit vorausschauender Navigation, Online-Kartenaktualisierung sowie Echtzeit-Verkehrs-, Park- und Kraftstoffpreis-Informationen noch entspannter. Das eigene Smartphone lässt sich ganz einfach und bequem via Wireless Charging während der Fahrt aufladen.