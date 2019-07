Berufung von Michael Lohscheller in den Vorstand der Groupe PSA

Im Rahmen seiner Sitzung vom 23. Juli 2019 hat der Aufsichtsrat beschlossen, Michael Lohscheller, Chief Executive Officer von Opel/Vauxhall, mit Wirkung zum 1. September 2019 in den Vorstand zu berufen. Diese Berufung gilt bis zum Ende der Amtszeit des Vorstands am 2. April 2021. Michael Lohscheller wird in dem Gremium Nachfolger von Jean-Christophe Quémard, Executive Vice President, Direktor Mittlerer Osten & Afrika. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Jean-Christophe Quémard für seinen maßgeblichen Beitrag zur Arbeit des Vorstands seit 2012. Jean-Christophe Quémard bleibt weiterhin Mitglied des Globalen Executive Committees.Die Berufung von Michael Lohscheller in den Vorstand zeigt die Bedeutung der Integration von Opel/Vauxhall in die Groupe PSA. Lohscheller wird seine internationale Erfahrung, die er bei verschiedenen Automobilherstellern gesammelt hat, sowie seine Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Handel und Logistik, in den Vorstand einbringen.Louis Gallois, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Groupe PSA, sagt: „Gemeinsam mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats freue ich mich sehr, Michael Lohscheller als neues Vorstandsmitglied der Groupe PSA willkommen zu heißen. Diese Berufung unterstreicht die klaren Bestrebungen des Konzerns und des Aufsichtsrats, die Internationalisierung des Top-Managements weiter voran zu treiben. Sie ist zudem Anerkennung für die Rolle, die Michael Lohscheller beim Turnaround von Opel/Vauxhall hat.“Michael Lohscheller ist seit 2017 Chief Executive Officer (CEO) der Opel Automobile GmbH. Zuvor war er für die Finanzen des Autobauers verantwortlich.Bevor er im September 2012 zu Opel stieß, war Michael Lohscheller Executive Vice President und CFO der Volkswagen Group of America, wo er einen erfolgreichen Turnaround leitete.Während seiner mehr als 20jährigen Tätigkeit für verschiedene Automobilhersteller trug Lohscheller die Geschäftsverantwortung für unterschiedliche Bereiche wie z. B. Finanzen, Marketing und Vertrieb, Einkauf sowie Logistik.Nach seinem Studium an der Hochschule Osnabrück und der Universität Barcelona erwarb Lohscheller im Jahre 1992 einen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Im Jahre 1996 schloss er ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Europäisches Marketing-Management an der Brunel University in London, mit einem Master of Arts ab.