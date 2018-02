Autoleasing per Klick: Opel ADAM und Crossland X auf Amazon.de

Top-Sequel: Erfolgreiche Online-Reservierung auf Amazon geht in die zweite Runde

Top-Style: Lässiger Crossover ergänzt ADAM „Germany’s next Topmodel“-Angebot

Mit Autoleasing per Touch und Klick ging Opel im vergangenen Jahr als erster Autohersteller auf Amazon.de online. Nach dem erfolgreichen Start kommt jetzt das Sequel. Denn ab sofort kann aufnicht nur das neue ADAM-Sondermodell „Germany’s next Topmodel“ für 150 Euro reserviert und dann ab attraktiven 99 Euro pro Monatbeim Opel-Partner geleast werden; seine Amazon.de-Premiere feiert auch der Opel Crossland X . So treten der lässige Newcomer im Zweifarb-Look und der freche Lifestyle-Flitzer hier genauso wie bei der aktuellen Staffel vonim stylishen Doppelpack auf.„Mit dem Opel ADAM auf Amazon.de sind wir erfolgreich in eine neue Ära der digitalen Autovermarktung gestartet und dort hingegangen, wo sich unsere Lifestyle-Zielgruppe befindet. Deshalb haben wir in diesem Jahr unser Angebot um den Newcomer Crossland X erweitert. Der Crossover passt wie der ADAM perfekt zum-Style. Jetzt brauchen die User nur noch ihr Lieblingsmodell anklicken, reservieren – und können schon in wenigen Wochen durchstarten“, sagt Michael K. Theis, Leiter Markenkommunikation & Sponsoring Opel Deutschland.So funktioniert der schnelle Weg zum Auto-Glück: Der Kunde reserviert auf der Amazon.de-Landingpage je nach Geschmack den favorisierten ADAM „Germany’s next Topmodel“ oder Crossland X. Dabei fällt zunächst eine Gebührvon 150 Euro an, die später verrechnet wird. Sobald der Leasingvertrag beim Opel-Partner unterzeichnet ist, dauert es dann nicht länger als drei Wochen, bis der Lifestyle-Flitzer zur Übernahme bereitsteht.Die User können ganz einfach per Klick aus mehreren Farbkombinationen, Ausstattungen und Motorisierungen ihr Leasingfahrzeug wählen. Den Opel ADAM „Germany’s next Topmodel“ gibt es beispielsweise in Cream White mit Dach-Paket in Fire Red. Er besticht durch 17‑Zoll-Leichtmetallräder im „Roulette“-Design und stark getönte Scheiben im Fond. Darüber hinaus ist das Sondermodell in den Farbkombinationen Onyx Black/Fire Red, Cream White/Onyx Black und Fire red/Cream White erhältlich. Serienmäßig mit an Bord sind Features wie die Klimaanlage sowie das Radio R 4.0 IntelliLink mit sieben Zoll großem Farb-Touchscreen und Smartphone-Integration.Ebenso jung und stylish tritt der Opel Crossland X auf – zum Beispiel in der Ausstattungslinie Edition in Lava Rot mit modisch kontrastierendem Dach-Paket in Licht Grau und Dachreling in Silber respektive in Schnee Weiß/Onyx Schwarz. An weiteren Highlights verfügt der erfolgreich gestartete Crossover über 17-Zoll-Leichtmetallräder sowie über eine beheizbare ThermaTec-Windschutzscheibe, beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, Parkpilot und das Radio R 4.0 IntelliLink mit sieben Zoll großem Farb-Touchscreen samt Smartphone-Integration. Darüber hinaus stehen zwei weitere Varianten in der Ausstattungslinie INNOVATION mit der Farbgebung Arktis Blau/Onyx Schwarz und Schnee Weiß/Onyx Black zur Wahl.Top ausgestattet werden die beiden Opel-Stars so nicht nur auf Amazon.de, sondern auch bei ProSiebens Erfolgsshow gleich doppelt zum Eyecatcher. Opel begleitetauch im Internet mit den Influencer-Schwesternund Katharina Damm . Auf ihren Social Media-Kanälen und auf der eigens zur Show eingerichteten Opel-Microsite Say-It-With-Opel.de zeigen die Beiden, was passiert, wenn man sie mit ihrem persönlichen Opel zusammenbringt. Das Rüsselsheimer Unternehmen ist in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in Folge offizieller Partner von. Die aktuelle Staffel läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.