Ab sofort bestellbar: Start frei für den neuen Opel Zafira Life

14.03.19

Viel drin: Top-Komfort, -Technologien und -Sicherheit serienmäßig

Variabilität hoch Drei: Zafira Life in drei Längen mit Platz für bis zu neun Personen

Effizient und nachhaltig: Euro 6d-TEMP-Diesel von 75 kW/102 PS bis 130 kW/177 PS

Praktischer Komfort: Features wie sensorgesteuerte Schiebetüröffnung im Angebot

Elektrisierende Aussichten: Rein elektrische Version des Opel Zafira Life folgt 2021

Der 1.5 Diesel kommt zum Bestellstart mit 88 kW/120 PS und liefert ein Drehmoment von 300 Newtonmeter bei 1.750 min -1 (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ 1 : innerorts 5,3-5,2 l/100 km, außerorts 4,7-4,6 l/100 km, kombiniert 4,9-4,8 l/100 km, 130-127 g/km CO 2 ; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP 2 : kombiniert 7,2-6,0 l/100 km, 189-158 g/km CO 2 ). Als Einstiegsaggregat für den Zafira Life fungiert die Basisvariante mit 75 kW/102 PS (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ 1 : innerorts 5,4-5,3 l/100 km, außerorts 4,9-4,7 l/100 km, kombiniert 5,1-4,9 l/100 km, 134-129 g/km CO 2 ; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP 2 : kombiniert 7,2-6,1 l/100 km, 189-159 g/km CO 2 ). Beide Leistungsstufen sind in Verbindung mit Sechsgang-Schaltgetriebe erhältlich.

Der Zweiliter-Diesel fährt ab Start in zwei Varianten und Kombinationen vor: Als 110 kW/150 PS-Version mit Sechsgang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ1: innerorts 6,5-6,1 l/100 km, außerorts 5,3-5,0 l/100 km, kombiniert 5,8-5,4 l/100 km, 152-142 g/km CO 2 ; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP2: kombiniert 8,0-6,8 l/100 km, 210-177 g/km CO 2 ) sowie als 130 kW/177 PS starker Top-Diesel mit sanft schaltender Achtstufen-Automatik (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ1: innerorts 6,5-6,2 l/100 km, außerorts 5,4-5,0 l/100 km, kombiniert 5,8-5,4 l/100 km, 151-143 g/km CO 2 ; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP2: kombiniert 8,1-7,0 l/100 km, 213-183 g/km CO 2 ). Dabei generieren beide Triebwerke ein kräftiges Drehmoment von 370 respektive 400 Newtonmeter bei 2.000 min-1. Mit dem Spitzenaggregat an Bord beschleunigt der Zafira Life in gerade einmal 10,4 Sekunden von null auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h.

Erst im Januar hat der neue Opel Zafira Life seine Weltpremiere auf dem Automobilsalon ins Brüssel gefeiert, schon jetzt ist er bestellbar. Der Zafira Life kann ab sofort zu attraktiven Preisen ab 34.660 Euro geordert werden (alle Preise UPE inkl. MwSt.). So fährt der flexible Großraum-Pkw als Zafira Life Selection mit Platz für fünf Passagiere, Top-Komfort und vielen praktischen Lösungen vor. Unter der Haube sorgt ein Euro 6d-TEMP zertifizierter 1,5-Liter-Turbodiesel mit 75 kW/102 PS für adäquate Leistung (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 5,4-5,3 l/100 km, außerorts 4,9-4,7 l/100 km, kombiniert 5,1-4,9 l/100 km, 134-129 g/km CO; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: kombiniert 7,2-6,1 l/100 km, 189-159 g/km CO).„Der Opel Zafira Life ist ein Großraum-Pkw nach Maß“, sagt Opel-Vertriebs- und Marketingchef Xavier Duchemin. „In drei Längen deckt er gleich drei Fahrzeugsegmente ab. So findet jeder das für ihn perfekte Modell. Dazu kommen innovative Technologien, die von der adaptiven Traktionskontrolle IntelliGrip über kamera- und radarbasierte Assistenzsysteme bis zu Features wie den sensorgesteuerten Schiebetüren reichen – alles ab sofort bestellbar.“Der neue Zafira Life ist wahlweise als „Small“-Variante mit 4,60 Meter Länge, als „Medium“ mit 4,95 Meter sowie als „Large“ mit 5,30 Meter erhältlich. Schon in der Einstiegsversion für 34.660 Euro fährt derals – insbesondere für Geschäftskunden interessante –-Variante in Medium-Größe vor. Der vielfach einstellbare Komfort-Fahrersitz und der Komfort-Beifahrersitz sorgen für ein entspanntes Fahrerlebnis. Dazu tragen auch Sicherheits- und Assistenzsysteme wie der Berg-Anfahr-Assistent, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie die Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff bei. Die Sitzbank in der zweiten Reihe ist umklapp- und herausnehmbar. Optional lässt sich der Zafira Life Selection mit bis zu neun Sitzplätzen konfigurieren – besonders praktisch für Hotels, Taxi-Unternehmen, Sportvereine oder auch Schulen. Die gewünschte Temperatur reguliert eine Klimaanlage; im Fond hält darüber hinaus die stark getönte Solar-Protect-Wärmeschutzverglasung die Temperatur stets auf Wohlfühl-Niveau sowie Blicke von außen ab. Laptops und weitere elektronische Geräte lassen sich in jeder der möglichen drei Sitzreihen jeweils über eine 12-Volt-Steckdose anschließen.Der ab 44.600 Euro bestellbare Top-of-the-Line-Business-Pkw– ebenfalls in M-Länge – bietet darüber hinaus serienmäßig Technologien und Assistenzsysteme wie das Head-up-Display, einen individuell programmierbaren Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Infotainment-System „Multimedia Radio“. Das bereits enthaltene Soundsystem mit zehn Premiumlautsprechern sowie Verstärker und Subwoofer sorgt für optimalen Hörgenuss. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Komfort-Ledersitzen inklusive Massagefunktion und Sitzheizung Platz. Einen kühlen Kopf auch an heißen Tagen garantieren vorne die Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik sowie eine zusätzliche Klimaanlage für die hinteren Passagiere. Der Dachhimmel mit drei Leseleuchten und Ambientebeleuchtung verstärkt die Wohlfühl-Atmosphäre im Fond. Den Zugang zur jeweils aus zwei Leder-Einzelsitzen bestehenden zweiten und dritten Reihe erleichtert die sensorgesteuerte elektrische Schiebetür: Eine Fußbewegung unter der Fahrzeugseite genügt, und schon wird der Zutritt gewährt. Die Ledersitze im Fond sind dabei praktisch auf Schienen befestigt und können bei Bedarf einfach umgeklappt und herausgenommen werden. Mit ihrem Business-Class-Ambiente wird die Tourer-Variante zur Visitenkarte eines jeden Unternehmens.Für satte Leistung steht in dieser Zafira Life-Version der 110 kW/150 PS starke Zweiliter-Turbodiesel als Einstiegsmotor bereit (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 6,5-6,1 l/100 km, außerorts 5,3-5,0 l/100 km, kombiniert 5,8-5,4 l/100 km, 152-142 g/km CO; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: kombiniert 8,0-6,8 l/100 km, 210-177 g/km CO). Von außen macht der Zafira Life Tourer mit Bi-Xenon-Scheinwerfern samt LED-Tagfahrlicht und 17-Zoll-Leichtmetallrädern im BiColor-Design Eindruck.Auf Familien und Privatkunden perfekt zugeschnitten sind die Zafira Life-Ausstattungslinien Edition und INNOVATION. Bereits dieab 38.310 Euro verfügt über Komfort-Fahrer- und Beifahrersitz. Assistenzsysteme wie Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie Berg-Anfahr-Assistent machen die Fahrt ebenfalls entspannter. Des Weiteren verfügt der Zafira Life Edition über energiesparendes LED-Tagfahrlicht, Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik plus Zusatzklimaanlage für die Passagiere im Fond.Derfällt von außen durch 17-Zoll-Leichtmetallräder und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht auf und ist ab 47.650 Euro erhältlich. Die Außenspiegel sind elektrisch einstellbar und beheizbar. Das „Multimedia-Radio“ mit sieben Zoll großem Farb-Touchscreen und das Soundsystem mit zehn Lautsprechern sorgen für beste Unterhaltung während der Fahrt. Dank des serienmäßigen Panorama-Glasdachs fühlen sich die Passagiere wie in einer Lounge auf Rädern. Dazu tragen auch der Komfort-Leder-Fahrer- und -Beifahrersitz mit Massagefunktion und Sitzheizung bei. Die Sitzbank in der zweiten Reihe ist per Schienensystem ganz einfach längs verschiebbar und praktisch im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbar. Damit eignen sich die Edition- und INNOVATION-Varianten insbesondere für Familien, Heimwerker sowie Outdoor- und Freizeitsportler mit großem Platzbedarf.Darüber hinaus bietet Opel in unterschiedlichen Zafira Life-Längen Ausstattungsmöglichkeiten mit fünf, sechs, sieben, acht oder neun Sitzen – teils in Lederausstattung. Der Komfort geht dabei nicht zulasten des Alltagsnutzens. Denn schon beim Zafira Life S erhöht das Herausnehmen der Rücksitze die Ladekapazität auf bis zu 3,6 m, in der L-Variante sogar auf bis zu 4,9 m³.Ein weiterer großer Vorteil des Zafira Life für den Stadtbetrieb: Die meisten Modellvarianten sind gerade mal knapp 1,90 Meter hoch und können so problemlos in normale Tiefgaragen oder Parkhäuser einfahren – wichtig etwa für den Einsatz als Hotel-Shuttle, aber auch für alle, die ihr Auto überall uneingeschränkt parken wollen.Für alle Einsatzzwecke gut gerüstet ist der neue Zafira Life auch mit seinem Antriebsportfolio. Im Angebot sind topmoderne Euro-6d-TEMP-Dieselmotoren mit 1,5 und 2,0 Liter Hubraum. Die Spanne der Vierzylinder reicht dabei von 75 kW/102 PS bis 130 kW/177 PS. Die Triebwerke überzeugen mit lebendigen Leistungen bei niedrigen Verbrauchswerten (Kraftstoffverbrauch gemäß NEFZ: innerorts 6,5-5,2 l/100 km, außerorts 5,4-4,6 l/100 km, kombiniert 5,8-4,8 l/100 km, 152-127 g/km CO; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP: kombiniert 8,1-6,0 l/100 km, 213-158 g/km CO).Der neue Opel Zafira Life wird ab Herbst 2019 bei den Händlern für Probefahrten zur Verfügung stehen. Über die effizienten Euro 6d-TEMP-Dieseltriebwerke hinaus wird es den Zafira Life zum Jahresbeginn 2021 auch als rein elektrische Variante geben. Damit folgt Opel konsequent seiner Nachhaltigkeitsstrategie und dem PACE!-Plan auf dem Weg zur Elektrifizierung der Marke.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der, Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.