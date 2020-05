Pressemitteilung BoxID: 800524 (ACTUAR AG – Paybondo.de)

Factoring für Immobilienverkäufer – paybondo erweitert sein Dienstleistungsangebot

Nach langjähriger Erfahrung im Spezialfactoring mit Schwerpunkt auf dem Ankauf von Provisionsforderungen von Immobilienmaklern, bietet die Actuar AG mit paybondo ab sofort auch Factoring-Dienste für Immobilienverkäufer und Bauträger

Im letzten Jahr wechselten in Deutschland Immobilien in einem Gegenwert von rund einer Viertelbillion Euro den Besitzer. Auch wenn für den Einzelnen nicht solche gigantische Summen zur Disposition stehen, ist die Zahlungsabwicklung in den meisten Fällen für den Verkäufer die zeitraubendste Phase des Immobilienverkaufs. Selbst unter günstigsten Bedingungen kann die formale Abwicklung bis zur konkreten Auszahlung des Kaufpreises einige Wochen, gegebenenfalls aber durchaus auch mehrere Monate in Anspruch nehmen. In dieser Zeit bleibt theoretisch vorhandene Liquidität gebunden und steht für zeitnahe Anschlussprojekte nicht kurzfristig zur Verfügung.



Factoring ist in vielen Branchen eine beliebte Lösung für vergleichbare Liquiditätsprobleme. Gläubiger verkaufen ihre Forderung und ersparen sich damit sowohl das Forderungsmanagement als auch eine längere Wartezeit. Anbieter berechnen hierfür eine prozentuale Gebühr.



Das Factoring von Forderungen aus der Immobilienwirtschaft stellt eine anspruchsvolle Sonderform dar. Mit dem Service paybondo bietet die Actuar AG bereits seit einigen Jahren Immobilienmaklern die Möglichkeit, ihre Provisionsforderungen zu verkaufen und so die Dauer bis zur Auszahlung deutlich zu verkürzen. Mit der Ausweitung des Angebots auf den Ankauf von Forderungen aus Immobilienverkäufen schafft paybondo eine bisher völlig neue Dienstleistung, die sich an Verkäufer und Bauträger richtet und auch höhere Verkaufserlöse durch Ankauf kurzfristig bereitstellt. „Wer zum Beispiel mit dem Verkauf einer Immobilie einen Neuerwerb finanzieren möchte, benötigt möglichst schnell liquide Mittel, um flexible Entscheidungen treffen zu können. Mit paybondo erhalten Verkäufer oder Bauträger die Kaufsumme bereits gegen Vorlage des notariell beglaubigten Kaufvertrags“, erklärt Marco Kunze, Vorstandsvorsitzender der Actuar AG.

www.paybondo.de Paybondo ist ein Service der Actuar AG. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Donaueschingen bietet seit mehr als 10 Jahren Factoringlösungen für Unternehmen und Privatpersonen an. Paybondo bietet nun die Möglichkeit, ohne längere Wartezeiten über erwirtschaftete Maklerprovisionen zu verfügen. Als weitere Form des Spezialfactorings können nun auch Immobilienverkäufer von einer unkomplizierten und schnellen Abwicklung der Auszahlung profitieren.

