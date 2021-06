Vereine können dank BIG Family Games neue Mitglieder gewinnen: deutschlandweit und kostenfrei

Jeder Sportverein in Deutschland kann sich noch bis zum 13. August 2021 zu den BIG Family Games anmelden. Die Krankenkasse BIG direkt gesund stellt den Vereinen dafür neben dem vollständigen Konzept auch Werbemittel, Preise und Durchführungsmaterialien vor Ort zur Verfügung. Und das völlig kostenfrei.„Die BIG Family Games sollen den Vereinen die Möglichkeit bieten, Menschen in ihrer Nähe für Sport zu begeistern und so neue Mitglieder zu gewinnen“, sagt Marie Vukovic, Projektleiterin bei der BIG. „Dabei steht der Spaß an der Bewegung im Vordergrund, nicht der Leistungsgedanke. Mit einfachen Disziplinen rund ums Laufen, Werfen, Koordinieren und Springen können Erwachsene und Kinder das Spaß-Sport-Abzeichen als Aufkleber und eine Urkunde als Erinnerung bekommen“, so Marie Vukovic weiter.Die BIG unterstützt die Vereine auch tatkräftig dabei, die Werbetrommel für die BIG Family Games zu rühren. Poster, Flyer und eine Internetseite stellt die Krankenkasse den Vereinen kostenlos zur Verfügung. Auch das Spaß-Sport-Abzeichen, die Urkunden und ein Gewinn für die sportlichste Familie sind in dem Paket enthalten. Zudem profitieren alle Familien, die an den BIG Family Games teilgenommen haben, vom „BIG Campus“. „Das eLearning-Angebot bietet jede Menge Übungen, Spiele und Tipps rund um die Themen Medien, Bewegung und Entspannung“, sagt Marie Vukovic. Die BIG Family Games-Boschafter und Kugelstoß-Profis David Storl und Dennis Lewke treten zudem in kurzweiligen Videos gegeneinander an.Die BIG Family Games sind ein Projekt der BIG direkt gesund und werden vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) unterstützt. Alle Informationen rund um die BIG Family Games finden interessierte Vereine unter bigfamilygames.de