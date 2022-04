Bei drei Studien überzeugend: BIG direkt gesund punktet mit Fairness, Nachhaltigkeit und Kundenempfehlung

Mit Fairness, Nachhaltigkeit und starker Kundenempfehlung konnte BIG direkt gesund bei gleich drei veröffentlichten Studien in den vergangenen Wochen überzeugen.

Mit glatten 100 Punkten kann die BIG als „fairste Krankenkasse“ in einer Studie des F.A.Z.-Instituts überzeugen. Die Studie „Deutschlands Fairste 2022“ analysierte Aussagen im Internet in den Bereichen Produkt und Service, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Preis-Leistung und Arbeitgeber-Fairness zu etwa 17.000 Unternehmen.



Urteil: Sehr starkes nachhaltiges Engagement

In der Wahrnehmung von Kundinnen und Kunden in Deutschland wird die BIG zudem mit sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung assoziiert. Der Krankenkasse wird ein „sehr starkes nachhaltiges Engagement” bescheinigt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Nachhaltiges Engagement“, die die Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST jährlich durchführt.



Von Kundinnen und Kunden empfohlen

Beim großen Kassenvergleich von Focus Money (22/2022) wiederum ist die BIG die Krankenkasse unter 600.000 Mitgliedern, die von Kundinnen und Kunden am meisten empfohlen wird.



Versicherte erkennen Anstrengungen an

„Es zeichnet die BIG aus, dass sie in verschiedenen Studien in sehr unterschiedlichen Kategorien überzeugen kann. Fairness gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, aber auch unseren Mitarbeitenden gegenüber ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund. Er ergänzt: „Uns nachhaltig aufzustellen, ist uns ebenfalls ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen unsere Versicherten an vielen Stellen zum Beispiel mit Präventionskursen, Vorsorgemaßnahmen, Kuren und Impfungen, damit sie möglichst lange gesund bleiben oder schnell gesund werden“. Dass die BIG die Krankenkasse ist, die von den Kundinnen und Kunden am meisten empfohlen wird, freut Peter Kaetsch ganz besonders. „Alle unsere Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, unseren Versicherten einen optimalen Service verbunden mit einem starken Leistungspaket zu bieten. Wenn die Kundinnen und Kunden dies auch so wahrnehmen, haben wir vieles richtiggemacht“.