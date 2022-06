BIGtalk digital mit Prof. Christine Joisten: „Jeder Schritt zählt! Wie wir den inneren Schweinehund überlisten"

Bewegung ist gesund. Das wissen wir alle. Dennoch fällt es uns oftmals schwer, die Hauspuschen mit den Sportschuhen zu tauschen. Mit welchen Tipps und Tricks wir uns motivieren können, darum geht es beim 6. BIGtalk digital am 30.06.2022 um 18:30 Uhr zum Thema „Jeder Schritt zählt! Wie wir den inneren Schweinehund überlisten". Als Referentin konnte die Krankenkasse BIG direkt gesund Prof. Christine Joisten vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft an der Sporthochschule Köln und 1. Vorsitzende des Sportärztebundes Nordrhein gewinnen. Moderator Michael Hendriks führt durch die digitale Veranstaltung, an der alle Interessierten kostenlos teilnehmen können.„Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Thema oftmals falsch rübergebracht wird. Die meisten von uns wissen durchaus um den gesundheitlichen Nutzen von Bewegung und Sport, aber ehrlich gesagt, das Wissen darum hat noch niemanden aktiviert oder motiviert“, sagt Prof. Christine Joisten. „Ich würde den Interessierten gern vermitteln, dass Bewegung erst einmal im Kleinen gut funktioniert. Jeder kann zuhause anfangen, gerade das Homeoffice eröffnet uns Spielräume. Denn wissenschaftlich erwiesen ist, dass uns im Prinzip jede Form der Bewegung weiterbringt. Das muss gar nicht der 10-Kilometer-Lauf sein, auch der tägliche Spaziergang tut uns gut“, so die Expertin. Zudem wird Prof. Joisten erläutern, warum Bewegung so wichtig für unser Immunsystem ist.Im Chat können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Fragen an die Sportmedizinerin stellen. Wie die BIG ihre Versicherten in Sachen Bewegung unterstützt, erläutert Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch.Zum 6. BIGtalk digital am 30. Juni 2022 ab 18:30 Uhr können sich alle Interessierten kostenlos anmelden unter big-direkt.de/bigtalk-bewegung