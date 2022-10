BIG direkt gesund für Chancengleichheit und Vielfalt ausgezeichnet

BIG direkt gesund hat in ihrer Personal- und Organisationspolitik Chancengleichheit und Vielfalt erfolgreich verankert. Dafür wurde die Krankenkasse am 25. Oktober 2022 in Erfurt in einer Feierstunde vom Verein TOTAL E-QUALITY Deutschland mit dem gleichnamigen Prädikat ausgezeichnet.„Die Vision der BIG direkt gesund zur Chancengleichheit orientiert sich an der Charta der Vielfalt, das Leitbild an Werten wie Transparenz und Verantwortung, Zufriedenheit und Bindung, Förderung und Entwicklung und nicht zuletzt die Wertschätzung aller Mitarbeitenden", heißt es in der Jury-Begründung. Die BIG hat auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet.„Wir danken allen Prädikatsträgerinnen und Prädikatsträgern herzlich für ihr Engagement“, sagte Dr. Ulla Weber, Vorstandsvorsitzende von TOTAL E-QUALITY, bei der Preisvergabe im COMCENTER Brühl der LEG Thüringen in Erfurt. Sie ergänzte: „Sie sind herausragende Beispiele für eine chancengerechte Personalpolitik, die sich an heutigen und künftigen Herausforderungen orientiert. Mit ihrer erfolgreichen Bewerbung dokumentieren sie, dass Chancengleichheit und Vielfalt fester Bestandteil ihrer Organisationskultur sind. Sie präsentieren sich als attraktive Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Wettbewerb um engagierte, qualifizierte Fachkräfte“.„Es freut mich sehr, dass unsere Bemühungen um Chancengleichheit durch das TOTAL E-QUALITY-Prädikat anerkannt werden. Für uns ist das Prädikat besonders wertvoll, da es nicht käuflich zu erwerben ist, sondern eine unabhängige Jury hat unsere Bewerbung geprüft. Das umfangreiche Zertifizierungsverfahren hat uns zudem die Möglichkeit eröffnet, das bisher Erreichte zu reflektieren und gleichzeitig zu erkennen, wo wir besser werden müssen", sagte Personalvorstand Markus Bäumer, der gemeinsam mit der Vorstandsbeauftragten Birgit Buchholz und Pressesprecherin Bettina Kiwitt an der Prädikatsverleihung teilnahm.Zudem wurde der Staffelstab für die nächste Prädikatsverleihung am 19. Oktober 2023 von Maresa Feldmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dortmund und im Vorstand von TOTAL E-QUALITY Deutschland, an die BIG übergeben. In deren Hauptverwaltung in Dortmund werden somit die kommenden Prädikatsträgerinnen und –träger ausgezeichnet.Der Verein TOTAL E-QUALITY, zu dessen Gründungsmitgliedern das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gehörte, wurde im selben Jahr gegründet wie die BIG: 1996. Seitdem zeichnet er Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung sowie Verbände aus, die in ihrer Personal- und Organisationspolitik erfolgreich Chancengleichheit umsetzen. Das Prädikat TOTAL E-QUALITY steht für Total Quality Management (TQM), ergänzt um die Gender-Komponente (Equality). Mehr Infos zum Verein hier: https://www.total-e-quality.de/