BIG direkt gesund auf der #diwodo21: Digitale Gesundheitsthemen einfach erklärt

Am 09.11.2021, 16:00 – 17:00 Uhr, heißt es: BIGbalance – Mitarbeitende einfach online fit machen. Kostenfrei! BIGbalance, die Online-Plattform für Betriebliche Gesundheitsförderung, stellt Stefan Ernst am 9.11.2021 ab 16 Uhr vor. Der Teamleiter Betriebliche Gesundheitsförderung wird erläutern, wie unkompliziert per Web qualitätsgesicherte Gesundheitsmaßnahmen genutzt werden können. Das ist auch für kleine Betriebe interessant.Einen Tag später, am 10.11., geht es ebenfalls ab 16 Uhr um das Thema „Elektronische Patientenakte – Meilenstein der Digitalisierung im Gesundheitswesen“. Projektleiterin Regina Punge wird diesen Meilenstein mit seinen Chancen, aber auch Problemen vorstellen. Sie ist sicher: Ab 2022 wird die ePA endlich Flügel bekommen.„Krankenkasse zwischen Pflicht und Kür: Von Apps auf Rezept bis zur digitalen Ernährungstherapie“ steht am 11.11.2021, 11:00 bis 12:00 Uhr an. Seit gut einem Jahr können Digitale Gesundheitsanwendungen, DiGA, ärztlich verordnet werden. Christiane Heidrich, Teamleiterin Managed Care, stellt das Konzept der Apps auf Rezept vor. Wie die digitale Ernährungstherapie Oviva funktioniert, die die BIG ihren Versicherten anbietet, erläutert Versorgungsmanagerin Eleonore Koenig.Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht notwendig. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich ganz einfach zum Veranstaltungsbeginn über die BIG-Webseite einklicken: