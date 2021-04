SENA RUMBA - Jetzt kommt der smarte Multisport-Helm

Hallo und Guten Tag aus Braunschweig



Wussten Sie, dass es legale Wege gibt auf dem Bike oder sonstigen Fortbewegungsmitteln zu kommunizieren? Vermutlich. Aber wussten Sie auch, dass nur ein einziges System am Markt die nervigen Wind- und Straßenverkehrsgeräusche eliminieren kann? Ergebnis ist eine kristallklare Verständigung mitten in Sturm und Regen bei starkem Verkehr, die Sie auch gerne in ihrem Handy hätten.



Und wo wir schon mal dabei sind: Das klappt nicht nur beim Telefonieren mit einem verbundenen Smartphone, sondern sogar über volldigitale und kostenfreie Gespräche über eine Bluetooth-Verbindung mit einem (oder mehreren) Teilnehmern! Über mehrere Hundert Meter Reichweite!



Das alles bietet einzig und allein der Weltmarktführer SENA mit seinen Kommunikations- und Nachrüstsystemen für Radfahrer. Ab sofort nicht nur für Roadbike und Mountainbike, sondern auch als Multisporthelm für Bike, BMX, Skateboard, Scooter, Skates oder was auch immer im urbanen Dschungel gefordert ist.



2-Wege-Kommunikation per Bluetooth, App-Verbindung zum Musikhören, Telefonieren, GPS- oder Fitness-App-Ansagen und und und.



Nicht umsonst erhielt SENA im Motorradbereich gerade die Auszeichnung BEST BRAND 2021 für Kommunikation verliehen. Der Award wird vom renommierten MOTORRAD-Magazin verliehen.



Alles weitere zum brandneuen SENA Rumba im anhängenden PDF. Testhelme stellen wir gerne zur Verfügung.

