Ride Connected - sichere Kommunikation auf dem Rad

Kommunikation auf dem Fahrrad unterliegt nach StVO strengen Regeln. Viele halten sich nicht daran und riskieren kopf und kragen. Dabei geht es mit modernster Technik 'Hands free' wie im Auto und das nicht nur mit Mobilfunk, sondern auch mit reichweitenstarkem (Mesh) Funknetz!



Sena ist seit vielen jahren Weltmarktführer in Sachen Motorradkommunikation. Voll in den Helm integrierte Technik mit Lautsprechern und Mikro sind bei Sena also Standard. Was sich jahrelang weltweit in Motorradkreisen und bei Einsatzkräften bewährt hat, erobert nun auch die Fahrradwelt.



Das Besondere ist die weltweit führende und digitale Filtertechnik, die Störgeräusche wie Verkehr, Wind und Wetter sowie Rauschen effektiv minimiert. Und das sowohl bei einer Verbindung über das Handy, als auch über das (Mesh-) Funknetz.



Der eigentliche Clou der Technik ist nämlich gar nicht die Kommunikation über das verbundene Telefon, sondern die extrem leistungsstarke Funkoption per Bluetooth oder Mesh-Netz. Ärgert man sich daheim noch über nur wenige Meter Reichweite bei der Übertragung von Musik zwischen Smartphone und Lautsprecher, zeigt Sena wie es auch funktionieren kann. Je nach Modell mehrere Hundert Meter oder sogar bis zu 3.6km Reichweite in kristallklarer Sprachqualität zwischen zwei oder mehreren Helmen. Gebührenfrei, digital verschlüsselt und Hands free!



