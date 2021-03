Mit neuer App-gestützter Technologie gegen den Schmerz

Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass eine Pandemie gleichzeitig zu dem Treiber im Verkauf von Laufschuhen, Fitnessgeräten und Fahrrädern sorgt? Ist aber Fakt! und parallel dazu sind die AUA-Themen in Bezug auf Muskeln und Gelenke sowie der klassische "Rücken" ebenso im ungewollten Aufwind. Doch dafür gibt es moderne Abhilfe...



BLUETENS ist bereits seit einigen Jahren am deutschen Markt etabliert und bietet ein extrem breites Spektrum an Therapie-Programmen für Schmerzen an Muskeln und Gelenken. Dabei grenzt sich der französische Hersteller mit eigenständigen Programmen wie z.B. der HAN-Methode deutlich von Mitbewerbern ab und bietet Funktionen, die auch wir (ACS, deutscher Exklusiv-Distributor) als EMS-UND TENS-Spezialist so noch nicht kannten. Doch damit nicht genug...



Als erster Anbieter kombiniert BLUETENS App-Behandlungen mit persönlich und manuell erstellten Programmen von professionellen Therapeuten. Ein Beispiel dafür ist der englische Physiotherapeut Stuart Wardle von Norwich-Physio, der im Auftrag von BLUETENS jedem schmerzgeplagten Anwender ganz persönlich ein maßgeschneidertes Therapieprogramm zusammenstellt. Wardle ist ein bekannter Therapeut mit langjähriger Erfahrung in der Premier League. Der Preis für diesen persönlichen Service ist mit 45 EUR überschaubar, das Programm wird direkt auf die App übertragen und kann dort frei genutzt werden.



Selbstverständlich bieten alle BLUETENS-Geräte neben den TENS- Schmerzprogrammen auch EMS-Programme für das Muskelaufbau-Training, Recovery und Entspannung sowie Massage an. Somit ideal für Sportler aller Leistungsklassen.



