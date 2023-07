Neuer Stoff für Arbeitsbekleidung: Top Start für zwei neue Hotels mit acp collection

Ein See. Eine Legende. Ein neues Hotel. Und Mitarbeiter, die eingekleidet sind, wie das neue Caro & Selig am Tegernsee ausgestattet ist: ebenso klassisch wie modern und farblich aufeinander abgestimmt. Vor allem aber mit einem revolutionären Stoff.Vom Housekeeping bis zur Direktion hat das Caro & Selig in Tegernsee sich für Bekleidung mit „37.5® Technology“ entschieden. Das heißt: Die Arbeitsbekleidung des gesamten Teams ist nicht nur pflegeleicht und lange haltbar. Der Stoff punktet mit einem außergewöhnlich hohen Tragekomfort: Die thermoregulierende und sogenannte intelligente Textilie verbessert einerseits den natürlichen Kühlmechanismus des Körpers bei heißen und schwülen Temperaturen und lässt sich andererseits an kalten Tagen ebenso angenehm tragen. Zudem ist der Stoff hypoallergen.Farben und Größen lassen sich individuell wählen. Bei Caro & Selig zieht sich die stimmige Farbkombination Blau und Sand durch alle Abteilungen und Bereiche, fein abgestimmt auf das Design des Hauses.Für ein anderes Bekleidungskonzept hat sich das kürzlich eröffnete Hotel Mayburg in Salzburg entschieden: Die Farben der Arbeitsbekleidung sind mit leichtem Beige, Dunkelblau und kühlem unaufdringlichem Pale Blue zurückgenommen, um den kräftigen Hotelfarben den entsprechenden Raum zu geben. Auch hier zieht sich der Look durch sämtliche Bereiche, jeweils abgestimmt auf den speziellen Einsatz – ob Küche oder Service, Bar oder Etage.