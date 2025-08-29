Kontakt
Messebau trifft Mode - einzigartige Kooperation in Sachen Corporate Fashion & Raumgestaltung

acp collection und BrandQueen entwickeln gemeinsames Baukastensystem für einheitliche Messen- und Markenauftritte

Mit der neuen strategischen Partnerschaft zwischen der acp collection GmbH und der BrandQueen GmbH können Unternehmen ab sofort ihr Branding mit textilen Lösungen über alle Ebenen hinweg tragen: Räume, Menschen, Auftritte und Teams. Stilvoll, nachhaltig und perfekt abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen, die Mitarbeitenden sowie jeden Anlass.

Ein gemeinsamer Nenner: Marken authentisch leben – auch im Alltag
Was für acp collection als Geschäftskontakt begann, entwickelte sich zu einer strategischen Partnerschaft. Die Experten in Sachen Berufsbekleidung entwickelten zunächst ein durchdachtes Baukastensystem für die Berufsbekleidung von BrandQueen selbst. Dieses System durchzieht alle Bereiche des Unternehmens: vom Messeaufbau über die Messeplanung bis hin zur Bekleidung für Kundentermine und Repräsentationspflichten.

„Vom ersten Entwurf bis zur finalen Auswahl hat sich jedes Stück angefühlt, als wäre es für unsere Marke gemacht“, sagt Rebecca Backwinkel, Geschäftsführerin von BrandQueen. „Die Beratung durch acp collection war außergewöhnlich. Nah, ehrlich und mit klarem Blick für das, was wirkt.“

Der Denkansatz beider Unternehmen ist derselbe: „Es geht nicht nur darum, schöne Räume zu gestalten oder elegante Kleidung zu entwerfen“, erklärt acp-Geschäftsführerin Martina Pühl-Bennewitz. Es gehe darum, die Markenidentität ihrer Kunden in jedem Detail spürbar zu machen – nachhaltig und authentisch.

Die Mission: Komplettlösungen aus einer Hand
Das nächste Ziel der Kooperation ist das Entwickeln gemeinsamer Konzepte aus einer Hand. Kunden sollen künftig sowohl den Messeaufbau als auch die passende Bekleidung koordiniert erhalten. Dabei wird mitgedacht, dass Kleidung nicht nur auf der Messe zum Einsatz kommt, sondern beispielsweise auch im Außendienst funktionieren muss und sogar im Alltag getragen werden kann.

„Wir fragen uns immer: Was soll erreicht werden und wie kann es am besten umgesetzt werden?", erklärt Martina Pühl-Bennewitz. Dabei gehe es nicht allein um Stil, Farbe und Marke. Die zentralen Fragen: Wie arbeitet das Unternehmen? Wie bewegen sich die Mitarbeiter? Was brauchen sie wirklich?

Über acp collection GmbH
acp collection GmbH ist ein spezialisierter Corporate Fashion-Spezialist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hotellerie, Gastronomie und vielen anderen Branchen. Das Münchner Unternehmen setzt auf nachhaltige Produktion und bietet maßgeschneiderte Lösungen zu fairen Preisen.

Über die Kooperation
Die Zusammenarbeit zwischen acp collection GmbH, Spezialist für modulare Corporate Fashion, und BrandQueen GmbH, Experte für Markenräume im Messebau und Eventdesign, basiert auf dem gemeinsamen Verständnis für durchdachte Markenkommunikation. Beide Unternehmen setzen auf Lösungen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im Alltag bestehen – nachhaltig, praktisch und authentisch.

Trotz der gemeinsamen Ausrichtung bleiben beide Unternehmen als Einzelspezialisten buchbar. Die Kooperation erweitert das Angebotsspektrum, ersetzt aber nicht die jeweiligen Kernkompetenzen.

acp collection GmbH

QUALITÄT TRIFFT DESIGN

Unser Ziel ist die perfekt abgestimmte Bekleidung Ihrer Mitarbeiter.

acp collection verbindet trendbewusstes Design mit den besonderen Anforderungen der Berufsbekleidung. Dabei setzen wir auf höchste Qualität bei Material und Verarbeitung.
Damit auch lange alles gut bleibt.

UNSERE PREISE SIND GUT. UNSERE BERATUNG IST UNBEZAHLBAR.

